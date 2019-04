Anyaország :: 2019. április 16. 20:04 ::

Felfüggesztettel megússza Hegedűs Zsuzsa egykori titkára - nem is születhetett más döntés, elvégre Auschwitzcal érveltek

Elítélték Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott egykori titkárát, Bogdán Lászlót a Fővárosi Törvényszéken kedden.

Bogdánt közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés, valamint nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolta az ügyészség, a keddi tárgyaláson pedig Bogdán beismerő vallomást tett, így 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélték 3 év próbaidőre felfüggesztve, valamint 2,7 millió forintos vagyonelkobzást is elrendeltek.

Hegedűs Zsuzsa személyi titkárát 2014 végén menesztették, de előtte négy évig a miniszterelnöki megbízott jobkeze volt, a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány munkájában is részt vett.

Bogdán László ellen 2016-ban emelt vádat az ügyészség, mert a Miniszterelnökségen jelentős kárt okozva jogosulatlanul igényelt szolgálati autót sofőröstül, volt, hogy a szolgálati autóval vitette magát Rózsafa településre, ahol 2014-ben a Fidesz–KDNP támogatásával polgármesternek indult (és nyert is). Bogdán többször vitette magát Hegedűs lakásához, de volt, hogy Hegedűs kutyáját vitte sétálni a szolgálati autóval.

Bogdán emellett jogosulatlanul igényelt diplomataútlevelet, de volt, hogy hivatali eljárást színlelve, térítésmentesen kért ki járási földhivataloktól tulajdoni lapokat, amikre a vádirat szerint azért volt szüksége, mert személyi titkári befolyását felhasználva indult és nyert a Nemzeti Földalap pályázatain. Itt állami földek haszonbérleti jogait nyerte el húsz évre.

A tárgyaláson kiderült, hogy Bogdán jelenleg egyébként az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik szakmai tanácsadóként.

Még az ügyész is felfüggesztettet kért



Szerinte ugyanis nem szolgálná a büntetési célokat már a végrehajtott szabadságvesztés.

"Nem lehet szépíteni a bűncselekményeket de láthatóan őt is megviselte (...) próbált kitörni az adott társadalmi környezetéből, amihez sajnos nem legális intézkedéseket is igénybe vett. Kellő tanulság volt a vádlottnak, ha mást nem, akkor a betegségből is látszik, hogy bizonyos konzekvenciákat levont a vádlott" - mondta az ügyész, a titkár állítólagos pánikbetegségére utalva.

A méhész végzettségű Bogdán eltévedt a világban



Kléber István védő egy egészen szokatlan, személyesebb és kacskaringósabb beszédet mondott.

"Végig izgatott, hogy ha az embert elhagyja a lelke, hogy lehet életben maradni" - kezdte meg beszédét, majd hozzá is tette, ő megtalálta a megoldást. Majd Viktor E. Frankl ...mégis mondj igent az életre! - című könyvét hozta fel példaként, amiben a szerző pszichiáterként járt meg több koncentrációs tábort, többek között Auschwitzot. Ebből ő több gondolatot is kijegyzetelt, amiből egyet olvasott fel: nem az a kérdés, hogy mit akarunk az élettől, hanem az hogy mit akar tőlünk az élet.

Majd átugrott egy másik témára: feltette a kérdést, hogy lehet az, hogy az emlősök a növekedési időszakuk hétszeresét élik meg, leszámítva az embert, akinek ennek megfelelően vagy 140 évig kellene élnie. De az ember az egyetlen emlős, aki nem a természetének megfelelően él: nem azt eszi, amit kell, túlhajtja a pszichéjét, testét.

Ekkor a tehetségelméletét mondta el: a védő szerint az emberek próbálják azt fejleszteni, amiben ügyesek. Ő például egyre jobb védőbeszédeket szeretne mondani. A kevésbé ügyesek viszont kapcsolati tőkét építenek. És így végül a kevésbé tehetséges emberek vezetik a tehetségeseket. "De adjuk meg nekik: ez is egyfajta tehetség" - tette hozzá. Ezután idézte George Orwell Állatfarmját, minden ember egyenlő, de vannak egyenlőbbek, majd azt mondta: "az a kérdés, hogy bogdán lászló egyenlőbb-e. Le kell vonni a tanulságot, nem egyenlőbb."

A védő szerint tehát mindenkinek meg kell találnia a saját természetét, és annak megfelelően kell élnie, és ha így tesz, a lelki és fizikai békéje is meglesz. Ebből a szempontból pedig szerint Bogdán életében nem biztos, hogy negatív dolog ez a büntetőeljárás, lehet, hogy ez élete legnagyobb megváltása. "Ez nem az ő élete nem komfortos, beteg is lett. Idegenkedik, küzd ellene a szervezete" - mondta, "ám ez a büntetőeljárás lehet a legnagyobb szerencséje".

Majd végül megérkeztünk Voltere Candide-jához, amiben Leibniz nyomán szól az: "Ez a világ a létező világok legjobbika" - mondat.

Azért szeretem mindig elmondani, mert a bíróságnak van lehetősége, hogy megmondja a tutit. A létező legjobb döntés lehetősége a bíróság kezében van. Ezt meg is tudja csinálni a bíróság - mondta a védő. "A méhész végzettségű Bogdán eltévedt a világban, és talán megtalálja az útját. Ebben kérem a bíróság segítségét!" - zárta beszédét.

"Jelzésértékű" ítélet

Tíz perc szünet után végül a bíróság meghozta ítéletét. Tóth Erzsébet bírónő kihirdette: Bogdán László 4 rendbeli - kettőben folytatólagosan elkövetett - hivatali visszaélés bűntettében, 1 rendbeli folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás és közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért 1 év 9 hónap felfüggesztett szabadságvesztést ítélt. Emellett 2,7 milliós vagyonelkobzást is.

A bírónő szerint valóban vannak az életben olyan helyzetek, hogy minden rosszban van valami jó. Valóban nem a leghelyesebben döntött a vádlott, amikor ezeket a bűncselekményeket elkövette, de vélhetően olyan tanulság ez a vádlott számára, ami örök érvényű lesz. Nem minden helyzetben engedhetünk meg mindent, amit más megengedhet, mondta a bírónő.

Bízik benne, hogy jelzésértékű az ítélet, és Bogdán ezek után a képzettségének és kvalitásainak megfelelően alakítja az életét, és megtalálja a helyét. Az ügy végül remélhetően a legjobb megoldást fogja a vádlott számára hozni. A bíróság az ügyész és a védő által elmondott súlyosító és enyhítő körülményeket is osztotta.

(Index - HVG nyomán)