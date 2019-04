Anyaország :: 2019. április 17. 13:27 ::

Kétéves kisfiút marcangolt össze egy polgármester rottweilere

Súlyosan megsérült egy kétéves kisfiú és a kamaszkorú rokona, amikor megtámadta őket egy rottweiler Ostffyasszonyfán. A Szombathelyi Törvényszék tárgyalást tartott a kutyatámadások miatt indult büntetőügyben. A kutya gazdája Mihácsi Szabolcs, a falu polgármestere.

A férfi a nagytestű rottweiler kutyáját úgy tartotta, hogy az udvart egyik oldalról határoló kapun egy mintegy 30cm x 35cm széles lyuk volt. A polgármester tudott erről, de azt a többszöri figyelmeztetés ellenére sem javította ki.

Tavaly májusban a kutyája átugrotta a kerítést, és nekitámadt H. L.-nek, aki egy németjuhász kutyát sétáltatott az utcában. A támadásnak az egyik szomszéd vetett véget, aki egy gereblyével elkergette a férfi kutyáját. A támadás során H. L. jobb alsó alkarján nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

2018 októberében ismét kiszökött a nagytestű kutya. A rottweiler ezúttal egy kétéves kisfiúra és nagynénjére támadt rá, úgy, hogy a gyermeket kitépte a nő kezéből, majd a földön tovább marcangolta. Eközben a gyermeket védelmezni próbáló nőre is többször rátámadt. A helyszínre érkező édesanya felkapta a kisfiút és próbált elfutni vele, azonban a kutya őt is támadta, egy alkalommal őt is megharapta.

A támadás következtében a kisfiú arcának mindkét oldalán, nyakának mindkét oldalán, valamint a hajas fejbőrön szenvedett el durva, többszörös harapott sérüléseket.

Az ugytudjuk.hu szerint a megtámadott kisfiú a polgármester húgának unokája. A gyereket mentőhelikopterrel vitték a budapesti János Kórházba, ahol életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A település első embere beismerő vallomást tett a kihallgatása során. A következő tárgyalás április 24-én lesz, az igazságügyi orvosszakértőt fogják meghallgatni majd.

(24.hu)