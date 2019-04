Anyaország :: 2019. április 17. 16:28 ::

Nagy Blanka és Pilhál is sajnáltatta magát egy sort - a történet végül utóbbi bocsánatkérésével ért véget

Törölte a Facebookról Pilhál Tamás, a Pesti Srácok munkatársa azt a fotót, amelyen be lehetett látni Nagy Blanka szoknyája alá. Pilhál szerdán bocsánatot is kért Nagy Blankától a dologért, és „rossz viccnek nevezte” azt - írja az Index.



Nagy Blanka a Gyurcsány-párt hétvégi kampánynyitóján (fotó: Huszti István)

A DK üdvöskéje kedden a Facebook-oldalán nyílt levelet írt Pilhálnak. Ebben nagy azt írta, hogy „mi lenne ha a te lányod alá fotóztak volna be? Feltételezem, hogy az illető orrát is eltörted volna.”

Majd így zárta:

Ma este kérlek öleld meg nagyon a kislányodat és mondd neki, hogy szereted és mindig vigyázni fogsz rá és ha bárki ilyet csinál vele akkor elkapod a grabancát az illetőnek. Az én édesapám már sajnos nem teheti meg ezt.

Pilhál ezután szerda délután a Pesti Srácok oldalán azt írta, hogy meglepte a levél. Mintha nem ugyanaz a Blanka írta volna, mint aki tavaly december 20-án „belebajszosf*szozott”, „b*sszaarconmagátozott” a kecskeméti éjszakába. Nem az a Blanka, aki börtönbe küldené, illetőleg a világűrbe lőné a törvényesen megválasztott magyar kormányt, és aki népfelkelésre, erőszakra buzdít. A leveled emberi.”

Azt is írta:

Az elmúlt két napom azzal telt, hogy a DK-s rohamosztagosok leveleit, jókívánságait olvasgattam, amelyekben azt taglalták, hogyan fogják kibelezni a gyerekeimet, engem pedig mint pedofil bűnözőt lámpavasra lógatni, amiért vicceskedve kitettem azt a fotót.

Alább olvasható az ő teljes szövege is:

Bocsánatot kérek! – Válasz Nagy Blankának

Kedves Blanka!

Pár órával ezelőtt, miután Dobrev Klára arról tájékoztatta az ország nyilvánosságát, hogy kitiltja a PestiSrácok.hu szerkesztőségét a DK rendezvényeiről, amíg nem kérünk bocsánatot tőled, a következőket írtam az oldalamra:

„A fotós vagy szerény személyem kérjen elnézést, amiért a DK vendégszónoka túl rövid szoknyában érkezett vesszenorbánozni? Ez jó! Az alulról fotózásról nem is szólva, hiszen olyan nem történt (az tényleg aljas lett volna). A fotós nem guggolva, hanem állva, föntről lefelé készített képet, önhibáján kívül így sikerült. Szóval kérjen elnézést Trágárkától a radai rosseb!”

Ezt írtam. Egy rajongóddal pedig két napja fogadást kötöttem, hogy biztosan nem fogok tőled bocsánatot kérni.

A leveled viszont meglepett. Mintha nem ugyanaz a Blanka írta volna, mint aki tavaly december 20-án „belebajszosf*szozott”, „b*sszaarconmagátozott” a kecskeméti éjszakába. Nem az a Blanka, aki börtönbe küldené, illetőleg a világűrbe lőné a törvényesen megválasztott magyar kormányt, és aki népfelkelésre, erőszakra buzdít.

A leveled emberi.

Bár tahó parasztnak nevezel, nem tudtam rajta megsértődni. Hiszen én meg Trágárkának, ménkű butának és fruskának is hívtalak. A külsődön viszont nem élcelődtem egyszer sem, ebben nincs igazad. Az általad idézett sértések nem tőlem valók.

Az elmúlt két napom azzal telt, hogy a DK-s rohamosztagosok leveleit, „jókívánságait” olvasgattam, amelyekben azt taglalták, hogyan fogják kibelezni a gyerekeimet, engem pedig mint „pedofil” bűnözőt lámpavasra lógatni, amiért vicceskedve kitettem azt a fotót. Nem rívok, hisz ilyen a boksz. De azért elgondolkodtam. Mert közben láttam, téged is megsoroztak rendesen. Felnőtt közszereplő vagy, politikuspalánta, aki a meggondolatlan trágárságaival, túlzott agresszivitásával maga megy a pofonok elé. De azért olyat is kaptál, amit nem kellett volna. Tőlem is.

Kerülgethetem a forró kását, de minek. Oda akarok kilyukadni, hogy hiába öltözöl és ülsz ügyetlenül (majd megtanulsz), hiába mondasz döbbenetes szamárságokat, hiába irtózom mindazoktól, akik téged most beraktak a politikai inkubátorba – sajnálom, hogy kitettem azt a fotót és hozzá azt a szöveget… Töröltem. Egy rossz vicc volt. Bocsánatot kérek!

Tessék, most elvesztettem azt a fogadást… A barátaim pedig talán megköveznek. Nem baj.

A húgod, Szandra Alíz viszont tényleg aranyos. Vigyázz rá és magadra! Maradj ilyen emberi!

Pilhál Tamás