Anyaország, Videók :: 2019. április 25. 16:17 ::

A Rongyos Gárda megalapítására emlékeztek Kecskeméten

A HVIM, a Betyársereg és a Mi Hazánk színvonalas megemlékezést tartott a Rongyos Gárda 100 éves alapításának évfordulóján, a legendás alakulat életrehívásának helyszínén, Kecskeméten. A fő üzenet a történelmi megemlékezésen kívül az volt, hogy az ellenforradalmi szemléletet jelenleg is képviselnünk kell.

Körülbelül 100 fő gyűlt össze a megemlékezésre, ami igen szép létszámnak tekinthető, mivel Kecskeméten ritkán vannak ilyen jellegű események, de legfőképpen azért, mert húsvét nagyszombatjára esett az évforduló. A szervező vármegyések meg is köszönték a megjelenteknek, hogy ezen hétvégén nem “wellneszezni” mentek, vagy egyéb családi programra hivatkozva távolmaradtak, hanem a megemlékezést választották. Ha már húsvét, akkor minden szónok kiemelte a feltámadás misztériumának fontosságát, illetve azt is aláhúzták, hogy Krisztus urunk zsidók általi megfeszítése miatt egy valóban keresztény ember nem köthet szövetséget Izraellel, a sötétséggel.

A Rongyos Gárda megalakulásának körülményei, harcainak, hősiességének és áldozatvállalásának nagysága volt természetesen a központi eleme a rendezvénynek. Lantos János (Mi Hazánk), mint kecskeméti, külön kiemelte, hogy Sopron a hűség városa, de tegyük hozzá, hogy a Rongyos Gárda miatt maradhatott meg magyarnak, amit Kecskeméten alapítottak meg Héjjas Iván birtokán.

Kónyi-Kiss Botond (HVIM) rámutatott, hogy a Rongyos Gárda összetétele több nemzetiségből és heterogén vallási összetételű volt, még muszlimok is estek el a harcokban. Rávilágított a Szent Korona-eszme összetartó erejére, aminek köszönhető volt, hogy nemcsak a vegyes összetételű Rongyos Gárda tudott példásan működni, hanem a többségében németajkú soproniak is a Magyar Királyság melletti maradásra szavaztak. Barcsa-Turner Gábor az ellenforradalmi szemléletet helyezte át a jelen korunkba, mondván, hogy a baloldaliság sajnos teljes mértékben uralja a politikát és a közbeszédet: minden számottevő politikai erő demokrata, politikailag korrekt és modern eszmékért küzd, ezeket védelmezi. Egy valódi, jobboldali ellenforradalomra lenne szükség most is – összegezhetjük a beszédjének tartalmát. Tyirityán Zsolt végigvette a Rongyos Gárda hőseit, sok olyan nevet megemlítve, akiket még a hazafias oldalon sem ismernek. A Betyársereg vezetője szerint az élettér védelménél nincsen fontosabb, és naivitás lenne nem készülni arra, hogy nekünk is meg kell védeni hazánkat, hiszen ez a természet törvénye - áll a Szent Korona Rádió beszámolójában.