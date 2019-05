Anyaország :: 2019. május 6. 12:43 ::

Nyugat-Európai turnén védték az EU-t a félfeudális diktatúrától a 21. századi törpepártocskák, vagyis az LMP, a Momentum és a Jobbik

Közéleti aktivitásra, az európai parlamenti (EP-) választáson való részvételre biztatta az utóbbi hetekben tartott rendezvényein a londoni, a müncheni és a bécsi magyarokat az LMP, a Momentum és a Jobbik – hangzott el a két utóbbi ellenzéki párt EP-listavezetőinek hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-listavezetője azt emelte ki: sorsdöntő EP-választás előtt állunk, amelynek az a tétje, hogy „közösen megengedjük-e Orbán Viktornak azt, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, elszigetelje Magyarországot az európai államok közösségében, és Magyarországot egy leszakadó, elszegényedő országgá züllessze”.

A „bérrabszolgaságon alapuló, félfeudális diktatúrát” állította szembe egy emelkedő pályával, prosperáló működéssel, hozzátéve, most dől el az is, hogy milyen formát ölt az Európai Unió, ezért az unió reformjáról értelmes, színvonalas vitára van szükség, nem arra, hogy az Orbán Viktor által is szervezett körök lebontsák a közösséget.



Gyöngyösi Márton, a neo-Jobbik (j) és Cseh Katalin, a Macron-kegyelt Momentum EP-listavezetőjének közös sajtótájékoztatója az Országgyűlés Irodaháza előtt 2019. május 6-án (MTI/Máthé Zoltán)

Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője arról beszélt: tíz év alatt mintegy félmillió ember költözött külföldre, mert nem volt elégedett a Fidesz kormányzásával, amit az is mutat, hogy a tavalyi országgyűlési választáson Londonban tíz százaléknál is rosszabbul szerepelt a Fidesz, miközben az LMP, a Momentum és a Jobbik a voksok kétharmadát szerezte meg.

Célként egy olyan ország megteremtését említette, ahová vissza tudnak jönni a Nyugatra vándoroltak, ahol jól működik az oktatási és az egészségügyi rendszer, a minőségi munkáért pedig megfelelő bért fizetnek.

Fontosnak nevezte, hogy az uniós pénzeket „tékozlás, lopás, pazarlás helyett” a valóban fontos ügyekre költsék, de azt is, hogy a levélben szavazás lehetőségét a nyugaton élő magyarok is kapják meg.

Az EU-pártiak kötelessége lesz az együttműködés

A pártok együttműködésére vonatkozó kérdésre válaszolva Gyöngyösi Márton kiemelte, az önkormányzati választáson sokkal nagyobb tere nyílik a koordinációnak és az együttműködésnek, és ott azt meg is fogják valósítani.



Törpepárti EU-féltés Londonban (kép: Alfahír/Béli Balázs)

Cseh Katalin kijelentette, közös kötelességük lesz az együttműködés azoknak az ellenzéki EP-képviselőknek, akik „Európa pártjára állnak és Orbán ellen”, közös álláspontot mutatva fel például a magyar jogállamisággal kapcsolatos kérdésekben.

Gyöngyösi a törpepártosodásról

Az egyik közvélemény-kutatás kapcsán Gyöngyösi Márton kijelentette, egymásnak ellentmondó eredményeivel „a Závecz önmaga paródiájává vált”, kijelentve, abban bízik, hogy pártja marad a legnagyobb ellenzéki erő.

Mi azon dolgozunk, hogy a négy mandátum minimum meglegyen – mondta, utalva az ennyi helyet a pártnak jósoló korábbi kutatásokra utalva.

Cseh Katalin a rájuk vonatkozó mérésről szólva azt emelte ki, örül, hogy több intézet is a bekerülési küszöb fölé méri a Momentumot, de a legfontosabb mérés három hét múlva következik, az EP-választás napján.

(MTI)

Kapcsolódó: