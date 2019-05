Anyaország :: 2019. május 22. 09:45 ::

Jakab Pétertől még egy sokat látott fideszes katona is össze tud esni

A Jobbik szóvivője, országgyűlési képviselője megpróbált bejutni a TV2 híradójába, azt kifogásolva, hogy egy éve nem hívták a Tényekbe, pedig kampány van. Az akció nem sikerült, biztonsági emberek állták útját. Később a rendőrök is megérkeztek, akik igazoltatták a politikust, majd elengedték.

Jakab a 24.hu-nak elmondta, hogy egy szerencsétlen eset is történt: "Egy fiatalember azt hitte, terroristák jönnek, és epilepsziásroham-szerű tüneteket mutatva összeesett" – mesélte Jakab. A fiatalemberhez mentőt hívtak. Be is mondták a Tényekben, hogy rosszul lett valaki Jakab akciója miatt, tehát valamilyen formában mégis a képernyőig jutott az ellenzéki politikus, bár ezt nem így szerette volna elérni.

A TV2-t az utóbbi időben is többször elmarasztalták, amiért kiegyensúlyozatlanul tájékoztatott a Tények. Többször közleményt kellett beolvasniuk, amiért a csatorna híradója lényegében a Fidesznek kampányolt.

A Tények végén Gönczi Gábor azt mondta be, hogy az adás alatt erőszakkal próbáltak a jobbikosok betörni a TV2 épületébe, és amikor berontottak, az egyik dolgozó „a fenyegetés miatt elájult, és mentőt kellett hozzá hívni”.