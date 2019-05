Anyaország :: 2019. május 22. 13:42 ::

A Kúria szerint is a bankokat segítették a bíróságok a devizahiteles perekben

Sokat hibáztak a bíróságok a devizaperek elbírálásakor – derül ki a HVG birtokába került, Kúrián készült anyagból.

Nem csak a törvények, hanem a bíróságok sem voltak túlságosan adósbarátok – áll a Kúria polgári kollégiuma vezetőjének kérésére lefolytatott vizsgálat alapján készült anyagban. A vitaanyag, amelyet az e heti HVG mutat be, a devizaperek elbírálását vizsgálta. Egész pontosan azt, miért utasították el a bíróságok csaknem egységesen a kérelmeket, hogy érvénytelennek nyilvánítsák a szerződéseket, amelyek az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárították át.

Az Európai Unió Bírósága azt mondta ki: a bankok kötelesek megfelelő felvilágosítást adni a kölcsönfelvevőknek. Vagyis ha az adóst nem tájékoztatták kielégítően az árfolyamkockázatról, akkor a szerződésnek ez a része érvénytelen lenne – legalábbis elvben. A magyar bíróságok azonban sokáig nem így látták ezt.

Ritkán fordult elő, hogy a tanúként meghallgatott banki ügyintéző nyilatkozatát megkérdőjelezték volna. Akadt olyan bíróság is, amely még akkor sem találta bizonyítottnak az elégtelen tájékoztatást, ha ezt az ügyintéző is megerősítette. De az is megesett, hogy elfogadták, hogy a tájékoztatót elrejtették az apró betűs részben.