Anyaország :: 2019. május 26. 20:17 ::

Nézőpont-felmérés: tarolt a Fidesz, erősen visszaesett a Jobbik, bejutott a Momentum és 3%-ot ért el a Mi Hazánk

A Fidesz-KDNP szerezte meg a szavazatok abszolút többségét, ezzel pedig a mandátumok kétharmadát a mai választáson, derült ki a Nézőpont Intézet választás hétvégéjén készült telefonos közvélemény-kutatásából. Az európai parlamentbe a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció, az MSZP-Pábeszéd, a Jobbik és a Momentum küldhet képviselőt. A Fidesz-KDNP 14, a DK, az MSZP és a Jobbik 2-2-2, a Momentum pedig 1 mandátummal számolhat.

A Nézőpont Intézet európai parlamenti választás hétvégéjén készített kutatása alapján a Fidesz-KDNP választási eredménye 56 százalék lett, míg a Demokratikus Koalícióra és az MSZP-Párbeszéd szövetségre 10-10 százalék, a Jobbikra 9 százalék, a Momentumra pedig 7 százalék szavazott. Az LMP-re és a Mi Hazánk Mozgalomra 3 százalék, a Kétfarkú Kutya Pártra 2 százalék adta a voksát.



Ennek következtében a Fidesz-KDNP szerezte meg a mandátumok kétharmadát, 14-et a mai választáson. A kormánypártok jól mozgósítottak, ezzel jócskán javítottak a tavalyi országgyűlési választásokon és az 5 évvel ezelőtti EP-választásokon elért eredményükön is.

Az ellenzéki oldalon az erősorrend pár szavazaton is múlhat. A választás szimbolikus vesztese a Jobbik, de az MSZP-P is 10 százalék alá eshet. A Demokratikus Koalíció és az MSZP-Párbeszéd szövetség (10-10 százalék) is megelőzi a Jobbikot, amely így már nem a legerősebb ellenzéki párt, ráadásul népszerűsége csak egyszámjegyű (9 százalék).

A 2018-as országgyűlési eredményükhöz képest helyet cserélt a Momentum (7 százalék) és az LMP (3 százalék), utóbbi így története során először nem éri el a mandátumszerzéshez szükséges küszöböt. Szintén nem jutott mandátumhoz a Mi Hazánk (3 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem (2 százalék).

Az ellenzéki eredményekből az következik, hogy most már négy párt (DK, MSZP-P, Jobbik, Momentum) harcol a második helyért, amely az önkormányzati választások előtt ellenzéki belviszályhoz vezethet és a korábban megkötött egyezségeket is felboríthatja.

(MTI)