A 2006-os olaszliszkai ügyben emberölés és rongálás bűntette miatt mindössze 17 év szabadságvesztéssel sújtott egykori elsőrendű vádlott feltételes szabadlábra bocsátásáról döntött a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája. Ifjabb "H.", azaz Horváth Dezső és idősebb "H." Dezső harmadik társukkal együtt Szögi Lajos tanárt az autóban ülő gyerekei szeme láttára verték agyon.

Juhászné Prágai Erika, a bíróság szóvivője közölte: ifj. "H." Dezső elítélt a kiszabott szabadságvesztést a Szegedi Fegyház és Börtönben tölti, ahonnan feltételes kedvezménnyel július 15-én, a büntetést kitöltve 2023. október 14-én szabadulhat.

A büntetés-végrehajtási bíró megállapította, hogy

az elítélt a börtönben kifogástalan magatartást tanúsított, különböző címen 53 jutalmat is kiérdemelt, érvényben lévő fenyítése nincs. A fogvatartás alatt tanulmányait jó eredménnyel folytatja, júniusban érettségizik, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is részt vett. Mindenben kifejezte megbánását, a fogvatartásának körülményei miatt számára megítélt kártalanítás összegét a sértett családja kapta meg. Kifogástalan magatartásának köszönhetően mintegy húsz alkalommal hagyhatta el az intézetet. Szabadulása után élettársához és gyermekéhez költözne, két helyről is munkáltatói szándéknyilatkozatot kapott.