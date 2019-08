Anyaország :: 2019. július 31. 13:46 ::

Lefolytatható a Czeglédy elleni eljárás

A mentelmi jog megszűnését követően lefolytatható a Czeglédy Csaba elleni eljárás – tájékoztatott a Szegedi Ítélőtábla, amely jogerős döntésével elutasította azokat a védői indítványokat is, melyekben az ügy áthelyezését kérték a Szombathelyi Törvényszékhez.

A Csongrád Megyei Főügyészség kedden közölte, az ügyészségi fellebbezésnek helyt adva a táblabíróság a Czeglédy Csaba ellen indult eljárás lefolytatására utasította a Szegedi Törvényszéket. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 terhelttel szemben.

Czeglédy Csaba a DK európai parlamenti képviselőjelöltje volt, ezért mentelmi jog illette meg. A politikus mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság fenntartotta, ezért a bíróság május 9-én megszüntette az ellene indult büntetőeljárást. A döntés ellen a főügyészség fellebbezést jelentette be.

Az ítélőtábla nem osztotta a törvényszék álláspontját, mely szerint a bíróság előtti büntetőeljárás megszüntetését követően az érintett személlyel szemben a bíróság előtt nincs olyan ügy, amelynek a folytatása elrendelhető lenne, és így a bíróságnak nincs kötelezettsége az eljárás folytatásának elrendelésére.

A táblabíróság végzése szerint a Csongrád Megyei Főügyészség vádirata nem hiányos, az előírt törvényi elemeket tartalmazza, ezért elbírálásra alkalmas. A bíróság kötelessége a vád tárgyává tett valamennyi cselekményről érdemi döntést hozni, ha nincs eljárási akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának. Ha az eljárási akadály megszűnése után az ügyészség indítványt tesz a büntetőeljárás lefolytatására, akkor a bíróságnak a vádról határoznia kell.

Az ítélőtábla álláspontja szerint az eljárás lefolytatásához szükséges ügyészi indítvány megérkezett, ebben az ügyészség megjelölte, mely vádirat alapján kéri az eljárás lefolytatását. Ez az indítvány – mivel a speciális akadály megszűnt – lehetővé teszi a már benyújtott vád alapján az eljárás lefolytatását.

A táblabíróság döntött két vádlott védőjének fellebbezéséről is, melyben az ügy áthelyezését kérték a Szombathelyi Törvényszékhez. Az ítélőtábla osztotta a törvényszék álláspontját, mely szerint az ügyészség mérlegelési körébe tartozik, hogy a terhelt vagy a sértett lakcímének, illetve tényleges tartózkodási helyének figyelembevételével mely, egyébként hatáskörrel rendelkező bíróság előtt nyújtja be a vádat és kéri az eljárás lefolytatását. A vádlottak közül négyen is a Szegedi Törvényszék illetékességi területén laknak, így az elsőfokú bíróság nem tévedett, amikor megállapította, hogy illetékessége fennáll.

