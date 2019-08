Anyaország :: 2019. augusztus 6. 20:43 ::

Újranyithat Bige László szolnoki gyára

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság helyt adott a Bige Holding Kft. azonnali jogvédelem iránti kérelmének, amely arra irányult, hogy jogerős ítéletig működhessen a szolnoki gyár – derül ki a törvényszék keddi közleményéből.

A bíróság tehát elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint iparbiztonsági hatóság határozatának halasztó hatályát a per jogerős befejezéséig. Korábban az elsőfokú bíróság is ugyanígy döntött, de a katasztrófavédelem fellebbezése miatt zárva maradt a gyár, most azonban a jogvédelem ügyében született jogerős ítélet értelmében kinyithat a vizsgálat idejére.

Az ilyen eseteknél a bíróság azt mérlegeli, a közigazgatási cselekmény végrehajtásához fűződő közérdek, valamint a végrehajtás által okozott fenyegető hátrány (itt anyagi kárról van szó) elhárításához fűződő felperesi magánérdek ütközésekor az adott helyzetben melyik védelme jelent kisebb hátrányt. Amennyiben magából a támadott határozatból indokolhatóan nem derült ki, hogy veszélyes anyag jutott a környezetbe, vagy hogy személyek vagy környezet egyéb más módon veszélyeztetve lenne, az utólag nem pótolható. Ebben az esetben a határozat kizárólag az óleumtorony és a cirkulációs tartályok tekintetében tartalmazott kötelezést, a határozatból ezek vonatkozásában nem volt megállapítható életre, környezetre vonatkozó veszély, ezért döntött az első fokú bíróság úgy, hogy üzemelhet a gyár, a másodfok pedig helyben hagyta az ítéletet.

Bige László szolnoki gyárát először tavaly novemberben szállta meg több száz rendőr és a katasztrófavédelem munkatársai. A rendőrség akkor azt közölte: a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Azóta is folyamatosan vizsgálják a céget, a szolnoki gyárban a rendőrök 9-szer, a katasztrófavédők 12-szer voltak kint fél év alatt, és Bige érdekeltségeivel szemben több másik ügy is folyamatban van. Az egyik leggazdagabb magyarnak számító Bige László május végén két napot őrizetben is töltött.

