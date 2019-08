Anyaország, Videók :: 2019. augusztus 8. 11:20 ::

Rendőrök védenek a jogos felháborodástól egy balotaszállási nőt, aki brutálisan kivégezte kutyáját

Valóságos zarándokhellyé vált a balotaszállási kutyakínzó tanyája, ahol rendszeresen fordulnak meg a rendőrök és a kíváncsiskodók is - írja a Blikk, alább folytatódik a bulvárlap cikke.

– Mindenki jól ismeri a faluban, de nem szeretünk vele beszélgetni. Amit mindenki látott tőle a videóban, az az agresszivitás tényleg az ő alapstílusa – kezdte egy neve elhallgatását kérő asszony, aki szerint igazi zarándokhely lett a tanya.

– Napok óta látok motorosokat, arra sétálókat a tanya környékén. Mindenki kíváncsi rá, hol bujkál Magdi.

A nő kutyája elszökött, mert megrettent a vihartól, az asszony pedig büntetésül az autója mögé kötötte, majd 15 kilométeren át vonszolta. Mire a rendőrök kiértek, az ebet már elhantolta a család, de az állatvédők boncolást kértek, mert azt gyanítják, a kutya még élt, amikor rádobálták a földet. Az asszony közölte, korábban a lovával is így bánt, nem hitte, hogy baj lesz.

– Keményen bánik az emberekkel és az állatokkal is, de amit most csinált, az még minket is elborzasztott. Nem tudjuk elképzelni, hogy mi járhatott a fejében, amikor az autóhoz kötötte szerencsétlen kutyát, de az biztos, tudta, hogy amit csinál, az bűncselekmény – tette hozzá a nő.

Próbáltuk elérni a polgármestert is, de szabadságra hivatkozva nem nyilatkozott.

A nagy jómódban élő asszonyt hiába kerestük a hatalmas gazdaságban, a porta üresen állt, csupán néhány szárnyas jószág, egy macska és egy félénk kis fekete puli jelezte, hogy általában van élet a telken. Érdekes azonban, hogy a környéken rendőrök és polgárőrök is többször megfordultak.

– Persze, hogy fel-alá járnak a zsaruk. Bárki szívesen megcsinálná a Magdival azt, amit azzal a szerencsétlen kutyával tett, ettől próbálják megvédeni – jegyezte meg lapunknak egy másik asszony.

Az internet népe nemcsak a nemtetszésének adott hangot, de petíció írásába is kezdett. Online aláírásgyűjtés indult, hogy minél komolyabb felelősségre vonás történjen az asszony ügyében. Már mintegy 100 ezer ember látta el ezt a szignójával. Szerda estére az állatvédők békés demonstrációt is hirdettek a tanya elé - írja a Blikk.

Mi pedig annyit jegyeznénk meg: teljes mértékben egyetértünk a felháborodott emberekkel, szerintünk is vérlázító és szigorúan büntetendő, ami történt