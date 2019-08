Anyaország :: 2019. augusztus 15. 13:53 ::

Augusztus 20-án mutatja be választási programját a Mi Hazánk

Reklám





A jövő héten indul a Mi Hazánk hivatalos önkormányzati kampánya — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a párt kampányfőnöke. Árgyelán János elmondta: megyei listájuk mindenhol lesz, és főpolgármester-jelöltjük is van, de egy cirkuszi bohózattá silányított választásban nem vesznek részt. Az ellenzéki összefogásokat pedig egy ideológiai alap nélküli, éppen ezért kudarcra ítélt megoldásnak nevezte.



A mozgalom hamarosan mintegy ötszáz jelöltet nevez meg (fotó: Havran Zoltán)

Hivatalosan augusztus 20-án kezdődik a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati kampánya, akkor mutatja be a párt a választási programját is. Árgyelán János elmondta, a szűk egy éve bejegyzett pártnak már száz alapszervezete van, és a május EP-választáson elért három százalék megmutatta, hogy széles bázisuk, komoly aktivistahálózatuk van.

– Minden megyében állítunk listát, ehhez megvan a lefedettségünk. Politikai szövetségesekkel folytatott egyeztetések alapján legalább száz településen indulunk képviselő-, illetve polgármesterjelöltekkel – hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy a párt a MIÉP-pel és a kisgazdákkal már szövetséget kötött, így ahol a két pártnak van helyi tagsága, közös kampánnyal fogják segíteni egymást. Arra a kérdésre, hogy a pártot képviselő nyolc független polgármester a Mi Hazánk színeiben indul-e, Árgyelán igennel felelt.

A budapesti jelöltállításokról kiderült, eddig a kerületek nagyjából a fele nevezte meg, hogy kit szeretne indítani. Jelenleg Újpest és Újbuda polgármesterjelöltje ismert, de a további jelöltek bejelentése is várható.

– A főpolgármester-jelöltünk is megvan, de nincsenek illúzióink. Ráadásul számos, a politikai világától távol álló „celeb” is bejelentkezett, ami már most cirkuszi bohózattá silányította ezt az egyébként nagyon fontos kérdést – fogalmazott, hozzátéve: ha ez így halad tovább, akkor előfordulhat, hogy a jelöltjüknek mondjuk Pákóval vagy Győzikével kellene a szavazólapra kerülni. – Ha így történne, akkor ebből nem kérünk, szűkös forrásain­kat és energiáinkat inkább olyan településre koncentráljuk, ahol valóban tétje van a versenynek – érvelt Árgyelán.

Az ellenzéki pártok összefogásáról a Mi Hazánk politikusa úgy fogalmazott, a balliberális „összefogás” egy olyan pillanatnyi, ad hoc érdekegyezés és alku eredménye, amelynek nincs sem ideológiai alapja, sem közös programja, iránya vagy elvei.

– Nagy bukás lesz ezekből a látszólagos összefogásokból, mert az emberek jobban szeretik a stabil, kiszámítható és hiteles politikai szereplőket és az egyértelműen megfogalmazott politikai álláspontokat, mint a káoszt, a moslékpolitikát és az elvtelen alkukat. Éppen ezért biztos vagyok abban, hogy a Mi Hazánk fog meglepetést okozni – fűzte hozzá.