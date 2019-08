Anyaország :: 2019. augusztus 22. 10:11 ::

Kilép a szoboszlói szervezet a Jobbikból - Sneiderék annyira szerelmesek lettek Gyurcsányékba, hogy a helyiekkel szembemenve álltak be mögéjük

Cserbenhagyta a Jobbik a hajdúszoboszlói tagokat, ezért a szervezet kilépett a pártból. Jónás Kálmán jobbikos önkormányzati képviselő szerint a pártvezetés, átlépve a fejük felett a baloldali összefogás jelöltjét támogatja, noha a város érdeke nem ezt diktálta. A kilépett tagok a Fidesz-KDNP-vel együtt Czeglédi Gyula mellett állnak ki - írja a Magyar Nemzet.

Kilép a Jobbikból a párt hajdúszoboszlói alapszervezete, amivel megszűnik a Jobbik helyi képviselete is - ezt Jónás Kálmán, a párt helyi önkormányzati képviselője jelentette be saját közösségi oldalán. Jónás azzal indokolta döntésüket, hogy a Jobbik országos elnöksége, átlépve a fejük felett, Holoda Attilát, a baloldal polgármesterjelöltjét támogatja, miközben a párt helyi szervezete Czeglédi Gyula, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója mögé áll a város érdekében. Czeglédit a MI Hajdúszoboszlóért Egyesület kérte fel, hogy induljon el polgármesterjelöltként, de mögötte áll a Hajdúszoboszlói Fiatalok Fóruma, a Fidesz–KDNP és az LMP helyi politikusa is.

Az ügy előzménye, hogy Sóvágó László, a jelenlegi polgármester közölte, nem jelölteti magát újra, helyette alpolgármestere, Holoda Attila indul, aki a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a DK, a Jobbik, az MSZP, a Szolidaritás, a Párbeszéd, valamint a V21 közös aspiránsa lesz ősszel. A jelöltet a Jobbik helyi tagjai azért nem támogatják, mert szerintük Holoda a ciklus alatt nulla teljesítményt mutatott, öt év alatt egyetlen bizottsági ülésen sem vett részt.

Jónás Kálmán most arról számolt be, hogy ő már 2018-ban jelezte Vona Gábor akkori pártelnöknek, hogy formálódik egy összefogás. „Kértem Gábor véleményét és hozzájárulását, hogy ha a helyzet úgy hozza, egy közös polgármester-jelölt mögött felsorakozhassunk. (Már ekkor felvetődött Czeglédi Gyula neve.) Ő azt mondta, hogy minden település más, a helyi viszonyokat kell figyelembe venni és ránk bízza, kit támogatunk” – írta Jónás, aki úgy folytatta, az önkormányzati választáshoz közeledve megkereste a Jobbik új vezetését, hogy elmondja a kialakult helyzetet. „Ők is biztosítottak, hogy ránk bízzák a döntést, majd meglepődtek, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel” – olvasható a volt jobbikos bejegyzésében.

Mindezek után a Jobbik országos vezetése, figyelembe nem véve a helyi viszonyokat, az alapszervezet véleményét és döntését, a baloldal által támogatott Holoda Attila mellett állt ki. Jónás Kálmán szerint ebben a helyzetben nem maradt más választásuk, mint kilépni a Jobbikból, és megszüntetni az alapszervezetet.

– A város érdekében simán feláldozzuk a politikai pozícióinkat. Ez nem lehet kérdés. […] Az országos politikának nem szabad befolyásolnia a helyi viszonyokat. Az elveim szilárdak, semmit sem változtak, Hajdúszoboszló az első, és úgy gondoljuk, a helyes döntést hoztuk meg azzal, hogy Czeglédi Gyula polgármesteri jelölését támogatjuk – szögezte le Jónás Kálmán.