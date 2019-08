Anyaország :: 2019. augusztus 27. 21:09 ::

Nagy Blanka úgy döntött, inkább a Momentum súlyát szeretné növelni

A Momentum színeiben politizál tovább Nagy Blanka, aki nem is olyan régen jelentette be, hogy képviselőjelöltként indul el Kiskunfélegyházán. Bár a fiatal lány korábban DK-s és MSZP-s rendezvényen is feltűnt, most úgy tűnik, hogy a Fekete-Győr András vezette párt mellett tette le voksát - írja az atv.

Nagy a Facebook-oldalán így magyarázza a fejleményt:

„Most nekem kellett meghoznom, egy olyan döntést amelyet innentől kezdve egyfajta bélyegként fogok magamon hordani. Ezt a bélyeget pedig próbálom a lehető legbüszkébben, leghűségesebben és a legalázatosabban hordani.”

És hogy miért éppen a Momentum? Nagy Blanka erre a kérdésre felelve azt írta, hogy „bennük láttam egy olyan lehetőséget amely a változás irányába tudja terelni a jelenlegi helyzetet”, és az is fontos számára, hogy „olyan csapattal dolgozzak együtt, akik pontosan tudják, hogy a mai 21. századi embernek miféle életmódra, világra van szüksége”.