Ez a fideszes tempó: öt hónapig húzták az időt, majd leszavazták Dúró Dóra javaslatát az úzvölgyi agresszió elítéléséről

Ugyanakkor a balliberális tempóról is szó esik a mi hazánkos képviselő bejegyzésében:

Ma tűzte napirendre azt a javaslatomat az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, melyet az úzvölgyi katonatemető elleni agresszió elítélését célozva nyújtottam be mintegy öt hónapja. Az időhúzás után pedig le is szavazták azt, hogy az ügy plenáris ülés elé kerülhessen. Már megint így jártam: bár állítólag egyetért a Fidesz a kezdeményezésemmel, valahogy mégsem támogatják - ezúttal az úzvölgyi agresszió elítélését. Az egyesült balliberális tömb még tovább ment: az enyém után két nappal benyújtották lényegében ugyanezt a javaslatot a Jobbiktól az MSZP-ig úgy, hogy az előterjesztők között van az a Bangóné Borbély Ildikó is, aki 2004. december 5-e előtt kampányarca volt annak a gyalázatnak, ami Gyurcsány vezetésével buzdított a magyar állampolgárság megtagadására a külhoni magyarok számára. A Mi Hazánk szerint ezek után nem fújhatja a passzátszelet nemzetpolitikai kérdésekben a balliberális tömb, a Fidesz pedig ismét tanúbizonyságot tett álszent és farizeus politikájáról.