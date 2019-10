Anyaország, Antimagyarizmus :: 2019. október 29. 22:12 ::

"Pénzsóvárok, haszonlesők, hitszegők, eleink vérét szívták és pénzét rabolták" - vélekedik a magyarokról Izrael egyik tekintélyes rabbija

Tekintélyes vallási és közéleti személyiségek jelenlétében emlékeztek a híres Hátám Szofér pozsonyi rabbira október 24-én Izraelben. A több száz meghívott előtt elmondott beszédében Izrael egyik tekintélyes rabbija, a budapesti születésű Smuél Eli’ézer Stern kétségbeesett fölhívást intézett a magyarországi zsidó temetőknek és zsinagógáknak a „pénzsóvár, haszonleső, hitszegő” és „a zsidók vérét szívó, pénzét elrabló” magyaroktól való megmentésére – írja az izraeli Kol Háj Rádió honlapja.



Smuél Eliézer Stern rabbi

A Tel-Aviv melletti B’néj B’rák, többnyire ortodox zsidók lakta városban 2019. október 24-én több száz ember gyűlt egybe a XVIII-XIX. században Nagymartonban és Pozsonyban működött Hátám Szofér híres rabbi emlékének a fölidézésére. A megemlékezés összehívója és vezérszónoka Smuél Eli’ézer Stern, B’néj B’rák rabbija, tekintélyes vallástörvényi döntőbíró, több tucat teológiai könyv írója, az Oberland (Felvidék) ortodox hagyományainak ápolására létrejött Hátám Szófér Kör Jesivá (vallási főiskola) vezetője. Stern rabbi Budapesten született, 1948-ban.



A restaurált szabadkai zsinagóga beltere (fotó: Hírösvény)

A vallási, közéleti tekintélyek és a híres pozsonyi rabbi leszármazottjainak jelenlétében megtartott emlékező összejövetelen Smuél Eli’ézer Stern rabbi többi között ezt mondta:

Magyarországon temetők és zsinagógák maradtak a szörnyű pusztulás után, amelyeket pénzsóvárok, haszonlesők és hitszegők általi lerombolás, illetve a fölszámolás veszélye fenyeget a „Gyilkoltál, s most még az örökséget is eltulajdonítod?”elvének alapján (az idézet: 1Királyok, 21, 19. – H. J.) Azok a gonosztevők minden temetőt és tanházat kereskedésekké, a szombat szentségét megszegő és ocsmányságok helyszíneivé kívánják változtatni, amitől Isten mentsen meg minket. Látnunk kell, meddig ér el a kezünk, s nem szabad megengednünk, hogy gonosz tervüket megvalósítsák. Eleget szívták eleink vérét, rabolták pénzét, s okoztak fájdalmat egészen a lelki összeomlásig. Vegyék le a kezüket azokról a helyekről, amelyek nagy nehezen megmaradtak nekünk!

Smuél Eli’ézer Stern rabbi üzenetéhez néhány megjegyzést kell fűznünk. A budapesti kormány az elmúlt években országszerte - sőt a jelenlegi határainkon túl is - nagyszabású zsidótemető-felújításokat végzett, zsinagógákat restaurált, illetve újakat épített (annak dacára, hogy a keresztény templomokhoz hasonlóan többnyire a meglévők is konganak az ürességtől…). A létező szocializmus idején kultúrházzá vagy más tevékenységet folytató intézménnyé alakított, főleg vidéki zsinagógákat Salgó László párttitkár-főrabbi jóváhagyásával D. hitközségi vezető a saját zsebeit is megtömve adott el jó pénzért az államnak.



A felújított zsidó temető átadása Zalalövőn (fotó: Ohr Tibor)

Smuél Eli’ézer Stern rabbi szép dicsérő szavakat mondott a magyarságról. Ezért jó lenne, ha Breuer Péter a kormánynál kijárná a Budapesten született Stern rabbi magas állami kitüntetését, mert ő legalább annyira megérdemelné az elismerést, mint korábban a kereszténység- és a magyarsággyűlölő megnyilatkozásairól elhíresült Naftali Kraus.

Hering J. – Kuruc.info