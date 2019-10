Anyaország :: 2019. október 30. 22:12 ::

350 embert küld el a Dunaferr

350 munkavállalót érintő létszámcsökkentést jelentett be az ISD DUNAFERR Zrt. a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala felé 2019. október 29-én – derül ki a cég közleményéből. Hogy mikortól, arra nem tértek ki. De elvileg a bejelentés után 30 nappal elküldhetik at embereket.

Az európai acélipar rendkívül nehéz gazdasági helyzete, a világgazdaság lassulása, a csökkenő kereslet és késztermékárak, valamint a hatóságok és az uniós szabályozók által előírt kötelező környezetvédelmi beruházások terhei miatt kényszerült a vállalat a létszámcsökkentési intézkedésekre.

A cég a törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatta a Központi Üzemi Tanácsot és a szakszervezeteket a munkáltató szándékáról és a hatósági bejelentésről. Az ISD DUNAFERR Zrt. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben is segítse az érintett dolgozókat. A létszámcsökkentési folyamat 2020. december 31-ig zárul le.

Az európai uniós acélipar válságos helyzete, általánosságban a csökkenő kereslet, ezen belül a csökkenő autóipari megrendelések, a visszaeső építőipari kereslet, valamint a fémfeldolgozó iparban tapasztalható visszaesés miatt az ISD DUNAFERR Zrt. számos működés- és termelésracionalizálási intézkedést vezetett már be az elmúlt időszakban is, hogy kezelje az egyre nehezedő körülményeket. Beruházások átütemezésével, a működési költségek visszafogásával, a túlóraszámok csökkentésével, átszervezésekkel és létszámstoppal is megpróbálták áthidalni a nehézségeket, de az elhúzódó iparági válság elkerülhetetlenné tette a szóban forgó létszámcsökkentő intézkedést. A piaci helyzet nehézségei mellett a vállalatnak már most fel kell készülnie számos – a hazai és uniós hatóságok által előírt – környezetvédelmi beruházásra és fejlesztésre, melyek rendkívül jelentős költségterhet jelentenek majd a következő években.

A létszámcsökkentés nehéz döntés volt a vállalat számára, de a társaság hosszú távú, stabil működtetése érdekében elkerülhetetlenné vált az intézkedés, ahogyan sok más Európában működő acélipari gyárnál is. Az ISD DUNAFERR Zrt. reméli, hogy a most tapasztalható piaci körülmények átmenetiek lesznek, és nem tesznek szükségessé további racionalizálási lépéséket.

A közlemény szerint az ISD DUNAFERR Zrt. a szabályok és előírások maximális betartása mellett minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson és támogassa a létszámcsökkentésben érintett dolgozókat, akik számára több lehetőséget is felkínál a vállalat. A kollektív szerződésben biztosított szabályok szerint minden érintett munkavállaló számára felajánlanak más munkakört – jelenleg betöltetlen vagy kölcsönzött munkaerő által betöltött pozíciót –, ahol folytathatják a munkát a vállalat kötelékében. Amennyiben az érintett személy ezt nem fogadja el, végkielégítéssel távozhat a vállalattól, vagy élhet a Dunaferr Foglalkoztatásért Acélalapítvány által biztosított lehetőségekkel.

Az 1994-ben létrehozott alapítvány 1 éven át anyagi támogatást és segítséget nyújt a továbblépéshez. Az Acélalapítványhoz átkerülő munkavállalók az első 6 hónapban teljes bérüket kapják kézhez, a második 6 hónapban pedig az összeg a bér 80 százalékára változik. Az egyéves támogatás, adott feltételek teljesülése mellett további 1 évvel hosszabbítható. Az Acélalapítvány azonban nem csupán anyagilag támogatja az elbocsátott munkavállalókat, hanem képzésekkel, tréningekkel, mentorálással, munkaügyi központ által szervezett előadásokkal, jogi tanácsadással is igyekszik segíteni.

(24.hu)