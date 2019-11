Anyaország :: 2019. november 5. 13:45 ::

"Budapest újra vörös rongyokba öltözött!" - Lovas menetet szervez a Horthy-bevonulás évfordulójára a Mi Hazánk

Alább olvasható a közleményük:



Demszky Gábor, Lamperth Mónika, Bőhm András, Gál. J Zoltán - csak néhány név azok közül, akiket sajtóhírek szerint ismét a főváros vezetésbe akar emelni a baloldali összefogás főpolgármestere. Karácsony Gergely nemcsak egy letűnt kor letűnt embereit hozná vissza a városvezetésbe, hanem az ígért bürokrácia- és költségcsökkentéssel szemben visszaállította a közgyűlésben a frakciókat és támogatásukat, illetve növelte a főpolgármester-helyettesek számát is. Sőt, miután nácinak nevezte Wass Albertet - amiért érdemben a mai napig nem kért bocsánatot -, most épp államalapító Szent István királyunk szobrának felállítását akarja megakadályozni a róla elnevezett parkban, ahonnan korábban az 1919-es proletárdiktatúra népbiztosának, a kommunista Lukács Györgynek a szobrát távolították el. Lukács szobrának fennmaradásáért korábban nemcsak Karácsony pártja, a Párbeszéd, hanem több szövetségese, köztük az MSZP és a DK is szót emelt.

Budapest újra vörös rongyokba öltözött! A Mi Hazánk Mozgalom a főváros régi fényének visszaállítása érdekében Horthy Miklós bevonulásának 100. évfordulóján lovas és fáklyás menetet tart a Mi Hazánk újbudai irodájától (Bartók Béla út 96., egykori Horthy Miklós út) a Szent Gellért térre, Horthy Miklós bevonulási beszédének helyszínére. 2019. november 16. (szombat) 16:30: indulás a Bartók Béla út 96. elől, 17 órától beszédek a Szent Gellért téren.

Felszólal:

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke

dr. Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője

Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság elnöke

Kovács Attila református lelkész

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, újbudai önkormányzati képviselő