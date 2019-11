Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. november 7. 13:14 ::

Szekszárd: elegük lett egy utca lakóinak a drogosan száguldozó cigányokból - meg is született a rászista betonfal meséje

Betonfallal szeparálnák el a "romákat a nem romáktól" (ez magyarul azt jelenti: a cigányokat a magyaroktól - a szerk.) Szekszárd egyik részén, írja az Éljen Szekszárd Egyesület képviselője és korábbi polgármesterjelöltje, Bomba Gábor.

A képviselő azt írja, több "roma" család is megkereste őt azzal, hogy felhívták őket az önkormányzattól, és megmondták nekik, hogy a Halas utca – Vasvári köz kereszteződésében felhúznak egy betonfalat, aminek a helyét már ki is jelölték.

A "romáktól" elzárt út a képviselő szerint

elkülönítené őket a "nem romák" házaitól;

csökkenne ingatlanjaik értéke a keletkezett zsákutcában (gondoljunk bele, mekkora értéke lehet egy koszos, büdös putrinak - a szerk.);

és mivel ezen az úton járnak a városközpontba, így "a közlekedésük is nehezedne".

Bomba azt írja, a "romák" azt az információt kapták, hogy a fal még a héten felépül.

Nem ez az első eset, hogy az utcában valamiféle elválasztással próbálkoznak. A tiltakozások ellenére korábban többször is vasoszlopokat állítottak az utca tövében, így akadályozták az autós közlekedést. Az út közepén lévő oszlopokat a helyiek végül maguk szedték ki onnan, mivel így nem tudták használni az utat, helyükön csak a betonba fúrt lyukak árválkodnak.

Most is kitépték az oszlopokat a "törvénytisztelő" hulladékok:

Faragó Zsolt, az Éljen Szekszárd Egyesület képviselője kiment a helyszínre, ahol egy rövid videót is készített. Ebben bemutatja a szóban forgó utcákat, miközben a háttérből a lakók néha bekiáltanak: "Le lesz bontva a fal is!" Az is kiderül, hogy azért nem akarják az "elkülönítést", mert iskolába akarják vinni a gyerekeiket és dolgozni akarnak menni...

Az Index az ügyről megkérdezte a szekszárdi fideszes polgármestert, Ács Rezsőt. Kérdéseikre helyette Marcz László igazgatóságvezető válaszolt, aki azt írta, falat senki sem akar építeni, egyrészt csúnya lenne, másrészt nem az elrekesztés a cél.

Marcz állítja, korábban volt egy baleset a Vasvári utcában, ezért az utca lakói beadtak egy kérelmet az önkormányzathoz, hogy a Halas utcában legyen egyirányú forgalom. Ebben a kérelemben az állt, hogy a Halas utca felől

rendszeresen érkeznek a KRESZ szabályaira fittyet hányó autósok, láthatóan a gépjármű vezetésére nem alkalmas állapotban.

Ezután idén nyáron hoztak egy határozatot, amiben egyirányúsították a Halas utcát, ehhez tették le például azokat a bizonyos vasoszlopokat.

Marcz azt is cáfolja, hogy az önkormányzati dolgozók bárkit felhívtak volna a lakóktól azzal, hogy egy betonfalat húznának fel.