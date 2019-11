Anyaország :: 2019. november 26. 16:30 ::

Nincs külön nyomozás az "ördög ügyvédje" ellen

Már a nyomozók célkeresztjében van az „ördög ügyvédje” – állította szombati cikkében a kormányközeli Magyar Nemzet. A lap hatósági forrásokra hivatkozva közölte, hogy a Borkai Zsolt elleni lejárató akciók miatt hamarosan újabb gyanúsítások várhatóak.

A 24.hu a cikk állításai alapján megkereste az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy valóban keresik-e, ki vagy kik írták a győri polgármester adriai orgiájáról készült videót nyilvánosságra hozó „Az ördög ügyvédje” blogot. Az ORFK-hoz eljuttatott kérdés így hangzott:

A hétvégén a Magyar Nemzet hatósági forrásokra hivatkozva azt írta, hogy hamis vád és nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt külön nyomozás folyik az „ördög ügyvédje” ellen. Kérdésünk az, valóban van-e külön nyomozás a fenti jogcímeken a blog szerzője, vagy szerzői ellen?

Az ORFK kedden egymondatos választ küldött:

Az Ön által említett ügyben a rendőrségen nincs folyamatban nyomozás.

A jelek szerint tehát mégsem igaz, hogy hatósági vizsgálatok alapján már megvan az önkormányzati választás kimenetelét is befolyásoló botrány kirobbantóinak a névsora, és hogy a nevek hamarosan nyilvánosságra is kerülhetnek.

Az elmúlt napokban elég nagy kavalkád alakult ki a Borkai Zsolt körül zajló nyomozások terén.

A 24.hu pénteken írta meg, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda, annak ellenére, hogy a drogfogyasztás és egyéb jogcímeken tett feljelentéseket visszadobta, gazdasági visszaélések gyanújával több vizsgálatot is indított Győr korábbi vezetése ellen. A Blikk hétfőn már arról számolt be, hogy egyesítették a Borkai-ügy gazdasági nyomozásait. Ezt azzal indokolják, hogy az Audi-földek eladásával kapcsolatban az elmúlt időszakban több feljelentés is érkezett a rendőrségre, ezeket egyesítették a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt november 18-án elrendelt nyomozással. Ezzel párhuzamosan zajlik egy zsarolási ügy is, amelyben azt vizsgálják, hogy Póczik József korábbi válogatott futballista, illetve a környezete kért-e pénzt Borkaitól a szexvideóért cserébe.