A halárusok felkészültek az ünnepi keresletre

„Már most karácsonyi kínálattal várják a halárusok a vásárlókat, év közben pedig a megszokottnál sokkal nagyobb keresletet is ki tudnának elégíteni” – mondta a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője az M1-en.

Lévai Ferenc üdvözölte, hogy a vásárlók igényeihez igazodva a magyar halgazdaságok egyre több feldolgozott terméket kínálnak, és rendszerint helyben, a saját boltjaikban is árusítanak. Magyar halat a nagyobb áruházakban és a piacokon is mindenütt lehet kapni, karácsony közeledtével pedig ideiglenes árusító helyek is létesülnek országszerte – tette hozzá.

Sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, hogy a belföldi fogyasztás fejenként még mindig csak 6,5 kilogramm évente, és sokan ma is inkább csak karácsonyi ételnek tartják a halat.

Véleménye szerint a magyar hal nem csupán egészséges, de megbízhatóbb is a tengeri halaknál, hiszen a víztől a vásárlóig követhető az útja. „A halgazdaságok ezért a fogyasztás bővülése mellett jelentős külföldi keresletre is számíthatnak” – mondta a szakértő.

(MTI)