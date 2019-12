Anyaország :: 2019. december 6. 14:22 ::

Nem az életkora miatt problémás a Fidesz (?) új államtitkár-helyettese

A héten robbant a fideszes bomba, miszerint egy 22 éves joghallgató lányt, bizonyos Rácz Zsófiát neveznek ki ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárrá. Az elsőre hihetetlennek tűnő lépés megvalósíthatósága érdekében még törvényt is hajlandó módosítani a kormánypárti gépezet.

De vajon ki ez a Zsófia, hogy még ezt is megteszik érte Orbánék? Azt nem volt nehéz kitalálni - és persze logikus is -, hogy Fidesz-közeli hölgyikéről van szó. De van itt valami más is.

Rácz Zsófia ugyanis a Hitgyüli lapjának, a Heteknek a munkatársa (és így nagy valószínűséggel a cionista szekta tagja is).



Rácz Zsófia Hetek-munkatársként a hitgyülis Hit Rádióban

Az apja pedig nem más, mint Rácz Erik zenész, aki annak idején Mr. Rick néven vált igazán ismertté a popszakmában.

Természetesen ő is kötődik a Hitgyülihez. Igaz, ott már Erik Newman néven próbálták a karrierjét felfuttatni, a hírhedten magyarellenes Pajor Tamás volt az egyik szerzőtársa.

Korábban a szekta könyvesboltjában árulták a lemezét:

Fb-oldalán is látható a kedveléseknél, hogy hová húz. Németh Sándor, Kereszténysziget , Pajor Tamás stb. önmagáért beszél.

Továbbra sincs a legjobb kezekben tehát a magyar ifjúságpolitika (már amennyire létezik egyáltalán), ellenkezőleg: a zsidók és Izrael érdekeit mindennél előbbre tartó, a Fidesz által egyházzá emelt, de valójában komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentő cionista bizniszszekta tehette rá a kezét erre is. Ezt már csak azzal lehetne megkoronázni, ha a hamarosan állás nélkül maradó Netanjahu feleségére bíznák a teljes államtitkárságot...

Skorzeny - Kuruc.info

