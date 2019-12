Anyaország, Videók :: 2019. december 7. 21:59 ::

Bátorra itta magát, majd belehajtott a troliba egy Mercedes-sofőr Debrecenben

Feltehetően szándékosan hajtott egy trolinak autójával egy férfi pénteken Debrecenben – tudta meg az RTL Klub.

Az ütközés után a férfi magára zárta a kocsit, így a rendőröknek erőszakkal kellett kiszedniük az autóból, közben a férfi többször is hangosan segítségért kiabált. Egy néző küldött be nekik videót az esetről. Be kellett törniük a kocsi ablakát, hogy ki tudják szedni az autóból a férfit, aztán leteperték a földre.

A rendőrök szerint alkoholt ivott és valamilyen gyógyszert is beszedhetett. A mentők kórházba vitték, hogy kiderüljön, mit fogyasztott. Az autójában rengeteg üres dobozt találtak.

A mercedeses egy egyirányú utcán ment forgalommal szemben, mielőtt nekikormányozta az autóját a tömegközlekedési eszköznek, szabálytalanul áthajtott a troli sávjába.

Az esetben senki nem sérült meg.

(Index)