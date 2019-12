Anyaország :: 2019. december 9. 13:07 ::

Molnár Zsoltot zsarolta meg az "Angyal Ügyvédje" - aki korábban MSZP-s propagandista volt, de ma turbófideszes

Nem Borkai-ügyről van szó, hanem egy mocskos zsarolási ügyről – mondta az ATV reggeli műsorában Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója.



Fotó: Marjai János / 24.hu

„Nincs eltitkolt lakásom, nem drogoztam soha, nem vettem részt szexpartikon” – közölte Molnár, de azt elmondta, hogy őt akarták megzsarolni. A stúdióból Molnár egyenesen a rendőrségre megy feljelentést tenni, név szerint is tudja, ki akarta zsarolni – mondta, de az adásban nevet nem mondott.

Molnár szerint az elkövető kreált egy történetet, és azzal akarta hitelessé tenni azt, hogy belekevert egy polgármestert. De Molnár a polgármestert nem nevezte meg. „Egy fiatal, most megválasztott polgármester” – csupán ennyit árult el róla, illetve azt, hogy ez a polgármester is „kapott egy ilyen típusú pressziót”.

Pénzt kért a zsaroló, milliós értékben – mondta Molnár. Annyit elárult a zsarolóról, hogy az MSZP kampányában is részt vett, magát újságírónak tartja. „Keveredett ő már büntetőeljárásba” – mondta a zsarolóról Molnár, de azt hangsúlyozta: először a rendőrségen fogja megnevezni. Átadott a műsorvezetőnek, Vujity Tvrtkónak egy lezárt borítékot, amiben megnevezte a zsarolót. Tvtrko erre közölte vele, hogy csak akkor fogadja el a borítékot, ha kibonthatja, és elmondhatja a nézőknek, milyen név van benne. Erre végül nem került sor.

„Ezt a mocskos játszmát ma le kell zárni” – közölte Molnár. Tegye meg ez az elkövető, hogy nem vár január elsejéig! Tegye le a bizonyítékokat, a dokumentumokat, ne várjon! – üzent az „Angyal Ügyvédjének” Molnár Zsolt.

A műsorban végül arra a kérdésre, hogy a zsarolásnak van-e köze Németh Gáborhoz, az Egyenlítő blog korábbi szerkesztőjéhez, Molnár azt mondta, ezt nem tudja cáfolni. Tehát végső soron kiderült az interjú végére, hogy ki az az ember, aki ellen a rendőrségen feljelentést tesz Molnár, miközben az egész interjúban arról beszélt, hogy először a rendőröknek akarja megnevezni az illetőt.

De ki az a Németh Gábor?

Németh volt az, aki az Átlátszónak adott interjújában azt állította, hogy a 2014-es kampányban az MSZP egyes vezetői többször keresték meg különböző kérésekkel, amelyeket főszerkesztőként nem teljesített, ezután pedig ahelyett, hogy megvették volna a blogját, egyszerűen ellopták azt.



Fotó: PS

Németh szerint a blog alapítása után az MSZP környékéről egyre több jó sztorit adtak a kezükbe, amelyeknek köszönhetően például „le tudták buktatni” Lázár Jánost. Olyan kérés is érkezett feléjük, hogy Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont „üssék”. Németh szerint a két volt miniszterelnökről az MSZP-ben többen úgy gondolkodtak, hogy „ők az ellenség, akiket el kell taposni”. A volt főszerkesztő az Átlátszónak arról is beszámolt, hogy egyes szocialisták arra is kérték őket: Habony Árpádot és Rogán Antalt kíméljék. Németh úgy vélekedett, Rogánt és Habonyt azért védték ennyire, mert az MSZP bizonyos körei és köztük együttműködés van.

A legutóbbi EP-választás előtt Németh már nyíltan a Fidesz mellett kampányolt . Nyáron pedig a kormánypárti Hír Tv Informátor nevű műsorának adott interjút a Pesti Srácoknak dolgozó Szarvas Szilveszternek, az interjúban arról beszélt, hogy Kálmán Olga megosztó személyiség a baloldalon.

Az ügy előzménye

Molnár Zsolt azután ment be az ATV Start című műsorba, hogy egy Angyal Ügyvédje nevű új blog ismert ellenzéki politikusok kábítószer-, szex- és korrupciós ügyeiről ígér leleplező anyagokat. Az Angyal Ügyvédje szerzője szerint egy frissen megválasztott polgármesterről és egy országgyűlési képviselőről van szó. A szerző két és fél hetet adott a politikusoknak, hogy önként visszavonuljanak a közélettől, ellenkező esetben – mint írja – leleplezi őket.

A Kiss Krisztina néven blogoló „Angyal Ügyvédje” fényképet is közölt arról a házról, ahol az állítólagos szexpartikat rendezték.

A blog szerint egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és a „főnöke” évek óta egy VI. kerületi társasházba jár prostituáltak szolgáltatásait igénybe venni és kábítószerezni, a lakás pedig az ismert „főnök” tulajdonában van, bár nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

„Informátorunk szerint ez a parlamenti képviselő és barátja, a frissen megválasztott polgármester hétvégente gyakran látogat el ide, útba ejtve az innen egy sarokra található Old Rams Pubot, ahová pártjuk is gyakran szervez csapatépítő rendezvényeket” – állítja az Angyal Ügyvédje. A blog azt is állítja, hogy a politikusok dílere is állást kapott október 13-a után az önkormányzatban az új polgármester alatt. „A bulik női résztvevői, a blogunknak nyilatkozó és bizonyítékokat átadó lányok az első alkalommal, néhány éve 19, 21 és 23 évesen feküdtek le ezekkel a politikusokkal. Az általuk elmondottakat adott esetben bíróság előtt is vállalják” – állítja az Angyal Ügyvédje.

A blog hasonlít – már csak a neve miatt is – a Borkai Zsolt megbuktatását okozó, Az ördög ügyvédje nevű bloghoz. Az ördög ügyvédje egy adriai szexpartiról közölt képeket és felvételeket, a partin az akkori győri polgármester mellett barátja és „üzlettársa”, Rákosfalvy Zoltán is szerepelt. Az ügyben zsarolás miatt indult eljárás, amelynek már gyanúsítottjai is vannak, köztük egy volt focista, Póczik József.

Frissítés: Németh tagad

Már az önkormányzati választás után megzsarolták Molnár Zsoltot, de erről csak azután értesülhetett a közvélemény, hogy megjelent egy Angyal Ügyvédje nevű blog, ami ellenzéki politikusok leleplezését ígéri, hasonlóan a Borkai Zsoltot megbuktató Ördög Ügyvédjéhez. Csakhogy ezúttal a célba vett politikusok azonnal reagáltak, Molnár rendőrségi feljelentést tett és lényegében megnevezte az állítólagos zsarolót, aki az Indexnek tagadja, hogy ő állna a blog mögött. Előállt a II. kerületi MSZP-s polgármester, Őrsi Gergely is azzal, hogy Molnár mellett ő a másik, akit zsarolni akartak, de nem enged a zsarolónak.

"Nincs közöm a bloghoz, azaz de, olvastam" - válaszolta az Index megkeresésére Németh Gábor, az egykori Egyenlítő blog néhai alapítója, akit Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke az ATV élő műsorában ugyan nem nevezett néven, de körbeírt, mint azt az embert, aki megzsarolta. Ráadásul amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy Németh Gábor zsarolta-e, Molnár sokat sejtetően annyit mondott: ezt nem tudja megcáfolni.

Németh az Indexnek azt állította, hogy Molnár Zsolt embere az elmúlt időszakban 3 állásajánlatot tett neki, ebből kettőnek írásos nyoma van. "Ezeket visszautasítottam azzal, hogy nincs az a pénz, amiért nekik dolgozzak újra. Közben megjelentek cikkeim a régi-új blogomon is. Nyilván emiatt próbál az én hátamon kimászni a saját problémái gödréből. De ez minden, csak nem zsarolás" - válaszolta Németh arra a kérdésre, hogy az ő neve merült fel a zsarolási ügy mögött.

Megkérdezték arról is, tud-e bármit arról a történetről, amit az ellenzéki politikusok leleplezését ígérő Angyal Ügyvédje blog vélelmez. "Tudok. Aki belpolos újságíró-publicista, az hall ezt-azt. De csak pletykákat, így ezeket felelős újságíróként nem írom le. Nyilván Ön is ismer pletykákat, amiket nem ír le nyilvánosan" - válaszolta Németh.

Kíváncsiak voltak arra is, hogy Németh beszélt-e az utóbbi időben Molnár Zsolttal. "Vele csak annyit cseteltünk, hogy nem tudok neki dolgozni. És nem is akarok. Kérjék, hogy mutassa meg a cseteléseinket, de eredetiben!" - felelte erre.

"Csak néhány haverom maradt az MSZP-ből, de őket nem akarom bajba keverni. Hivatalos kapcsolatom nincs. Wirth Zoli szaladgál utánam állásajánlatokkal, de ő Molnár Zsolt embere. És üzenem, amit írtam: nem érek rá, nincs az a pénz" - válaszolta arra a kérdésre, hogy van-e még kapcsolata MSZP-s politikussal.

Németh Gábor néhány éve még valóban az MSZP-nek dolgozott. Az általa alapított Egyenlítő nevű blogot hamar az MSZP szolgálatába állította, 2014-ben viszont már összerúgta a port a párt egyes embereivel, amikor kitálalt arról, milyen kérések érkeztek az irányába. Ennek ellenére még 2017-ben is az MSZP-nek dolgozhatott, legalább a bejegyzései alapján, de később nyíltan a Fidesz mellé állt, elismerve, hogy pénzért többször hazudott, állítása szerint bizonyos pártvezetők kérésének megfelelően. Tavaly a Pestisrácoknak már azt nyilatkozta, hogy fideszes.

Az ATV-nek adott interjúban Molnár utalt arra, hogy a zsarolónak már volt büntetőügye. Ez is Némethre illik, akiről 2012-ben a kormánypárti Magyar Nemzet írta meg, hogy büntetve volt: még 2009-ben ítélték két év, öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre.

Molnár: kezdetben csak nyomulásnak tartottam

Molnár Zsoltot is megkérdezték az ügyről, még azelőtt, hogy az ATV-s interjú után a rendőrségre ment feljelentést tenni. A politikus elmondta, hogy az októberi önkormányzati választás után jelentkezett nála a zsaroló. Vele közvetlenül, elektronikus úton kommunikált, így tudta, kicsoda. Ezúttal sem nevezte meg Némethet, ugyanakkor, ahogy az ATV-ben, az Indexnek sem cáfolta, hogy róla van szó.

Arra a kérdésre, hogy miért nem fordult már októberben a rendőrséghez, a politikus azt mondta: sokáig nem vette komolyan a zsarolást, inkább amolyan "nyomulásnak" tartotta, az csak az utóbbi két hétben fordult szerinte komolyabbra. Molnár azt állítja: a zsaroló semmilyen rá nézve kínos felvétellel vagy képpel nem rendelkezhet, nem is rendelkezik, szerinte csak azzal zsarolta, hogy "hírbe tudja hozni" őt, cserébe "pénzt akart, munka nélkül".

Az állítólagos zsaroló nemcsak Molnárt zsarolta, hanem egy fiatal ellenzéki polgármestert is, akit Molnár ugyan nem kívánt megnevezni, de még a délelőtt folyamán a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely elismerte, róla van szó. Őrsi sem közölt konkrétumokat, mindenesetre jelezte: soha, semmilyen zsarolásnak nem enged. Egyben utalt rá, hogy olyan alaptalan, nemtelen támadásokat kaphat, amelyek a családját is érintik.



Őrsi Gergely (fotó: Fb)

"Mivel tudtam, hogy nem egy külföldi titkosszolgálat vagy egy szervezett bűnözői kör áll a zsarolás hátterében, ezért nem a titkosszolgálathoz fordultam, hanem a rendőrségen tettem feljelentést" - felelte Molnár Zsolt arra a kérdésre, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottságának tagjaként miért nem értesítette a zsarolásról az elhárítást. Molnár szerint ez egy köztörvényes ügy, éppen ezért a rendőrségre tartozik.