Anyaország :: 2020. február 10. 08:49 ::

Gyárfás Tamás háromnapos részletes vádlotti vallomásra készül

Reklám





Háromnapos részletes vádlotti vallomásban próbálja meg­győzni Póta Péter bírót Gyárfás Tamás, hogy nem az ő felbujtására ölette meg az olajos bűnöző Portik Tamás a szlovák bérgyilkos Jozef Roháccsal a nagy hatalmú médiavállalkozót, Fenyő Jánost. A Fővárosi Törvényszéken pontosan 22 évvel a gyilkosság után, hétfőn kezdődik meg a bizonyítási eljárás. A sportvezető mellett Portik is vádlott, írja a Magyar Nemzet.

Jelképes jelentőségű, hogy pontosan 22 évvel Fenyő János médiazsidó meggyilkolása után, holnap kezdődik a bizonyítási eljárás a Fővárosi Törvényszéken. Jogerős ítélet tükrében azt már kijelenthetjük, a nagy gazdasági és politikai hatalommal, legfelsőbb szintű politikai kapcsolatokkal bíró Fenyő Jánost a szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác lőtte agyon 1998. február 11-én Budapesten, a Margit utca és Margit körút sarkán. Az pedig már a gyilkosság utáni hetekben nyílt titok volt rendőri vezetők, nyomozók és jó kapcsolatokkal bíró újságírók előtt, hogy az elkövető nem hirtelen indulatból, hanem megbízásból ölt, és a lehetséges megbízó Fenyő ellenségeinek köréből kerülhetett ki. Az év áprilisában már neveket is mondtak a jól értesültek, köztük Princz Gáborét, a Postabank elnökéét és Gyárfás Tamásét, a sportvezető-médiavállalkozóét, a Nap TV produceréét. Ma már látható, hogy a nyomozás gyorsan vakvágányra futott; hogy miért, kiknek az utasítására és milyen kéréseket fogalmazhattak meg politikusok a rendőri vezetőknek, még ma sem tudjuk.

Maga Rohác is csak véletlenül került képbe, miután magyar körözés alapján elfogták Prágában a csehek, és kiadták hazánknak néhai Seres Zoltán Bentley luxusautójának megkísérelt felrobbantása miatt. Rabosították Budapesten, és az ekkor levett DNS-mintáját összehasonlították Fenyő János gyilkosának a helyszín közelében eldobott sapkájában talált hajszálak DNS-ével. Így bizonyosodott be, hogy a lövész Rohác volt. El is ítélték életfogytiglani fegyházra, ám megbízóról, megbízókról hallani sem akart.

Rohác elítélése után csak idő kérdése volt, hogy a megbízót, megbízókat is bemérjék a rendőrök. 2017-ben megpróbálták megzsarolni Gyárfást, és a nyomozók nagy mennyiségű, Portik saját beszélgetéseiről titokban rögzített hangfelvételeket találtak. Ezek közül a Gyárfással folytatott beszélgetések vannak a bizonyítékok között.



A volt producer tagadja, hogy ő végeztette ki riválisát (fotó: Havran Zoltán)

A Fővárosi Főügyészség azzal vádolja Gyárfás Tamást, hogy 1997 szep­temberében ő bízta meg előbb Tasnádi Pétert, majd az azóta már más ügyekben jogerősen elítélt Portik Tamást Fenyő János megölésével, és Portik meg is szervezte a gyilkosságot 1998-ban.

A vád lényege szerint Fenyő és Gyárfás között az 1990-es évek elején üzleti, elszámolási viták, hatalmi harc robbant ki az RTV Újság és a Nap TV miatt. Perek kezdődtek, nyilvánosan fenyegették egymást a felek. Fenyő terhelő adatokat próbált gyűjteni Gyárfásról, és lejárató cikkeket íratott róla a Népszavában. Az ügyészség szerint emiatt Gyárfás Tamás elhatározta, hogy megöleti riválisát. Előbb Tasnádi Pétert bízta meg azzal, hogy 12 millió forintért végezzen Fenyő Jánossal. Tasnádi ebből hatmilliót meg is kapott, de nem teljesítette a megbízást, ezután fordult Gyárfás Portik Tamáshoz, hogy ölesse meg Fenyő Jánost. A vádhatóság 52 tanúval, okiratokkal, szakértőkkel és a Portik és Gyárfás közötti, Portik által rögzített hangfelvételekkel kívánja bizonyítani a vádlott bűnösségét.

Gyárfás Tamás az előkészítő ülésen azt mondta, nincs mit beismernie, mert nem követte el a bűncselekményt. A holnap kezdődő bizonyítási eljárás első három tárgyalási napján megpróbálja meggyőzni erről Póta Péter bírót is. Vallomását nem hallhatja a vádlott-társ, Portik Tamás, így annak távollété­ben beszél majd a Nemzetközi Úszószövetségnek jelenleg még alelnöke, akinek idén lejár a mandátuma.

A tényt, hogy Fenyő János és közte komoly érdekellentétek feszültek, Gyárfás aligha tagadja. Fenyő meg akarta szerezni a Nap TV-t. Az érdekeltségébe tartozó Népszaván keresztül folyamatosan nyomás alatt tartotta Gyárfást, aki keményen küzdött a köztévés médiafelületekért. Fenyő a Népszavában még egy háromfős bűnügyi csoportot is létrehozott, amelynek fő feladata Gyárfás – és Princz Gábor – folyamatos befeketítése volt, méghozzá hatósági segédlettel, rendőrségi dokumentumok és információk alapján. Princz lehetőségei, mint azt egykori nyomozók állítják, végesek voltak, ám a háború közte és Fenyő között utóbbi haláláig eltartott. Gyárfás azonban győztesen került ki a háborúból, hiszen 1996. október 11-én a választott bíróság a tévévitában neki hozott kedvező döntést. A sportvezető számtalan alkalommal hangsúlyozta, hogy ezzel kettőjük szembenállása 14 hónappal Fenyő halála előtt lezárult, és már jóval a gyilkosság előtt békét kötött a médiamágnással. Gyárfás ezt nyilván nyomatékosan fogja elmondani a vallomásában is. A vádhatóság szerint egyébként a kézfogásuk ellenére tovább dúlt a Fenyő–Gyárfás-háború.

Ugyancsak magyarázatot kell adnia Gyárfásnak arra, hogy miért vallotta azt az önbíráskodások miatt 13 évet börtönben töltött Tasnádi Péter, hogy megbízta őt, ölesse meg fajtársát. A legnagyobb feladat azonban az egykori Nap TV-s producer számára az, hogy meggyőzze a bírót arról: csak ártatlan beszélgetéseket folytatott éveken át a sötét esti budai utcákon sétálgatva Portik Tamással.

(MN nyomán)