Lippai Marianna úgy döntött, végleg felhagy a coach-kodással, a lánya halálával értékesített mörcsöndájsz-kegytárgyak értékesítésével és a hasonló tematikára épülő előadásokkal. Alábbi soraival búcsúzik a Bors szerint:

Ülök a laptopom előtt, és az ujjaimat most is a lelkem vezeti. Amit most szeretne veletek tudatni, hozzátok szól és nektek. (…) Hét évig igyekeztem erősíteni az olvasóim hitét. Úgy érzem, sikeresen. Boldog voltam ettől. (…) Fél éve azonban valakiknek nem tetszett ez a Lippai Marianna. Ezért megpróbáltak bemocskolni, megalázni és nyilvánosan lejáratni az egész ország előtt. Túléltem. Miért is ne éltem volna túl? Ha abba nem haltam bele, hogy egyetlen kislányom meghalt, akkor pont egy ilyenbe fogok? Nem! (…) Hittem, hogy ennek a rémálomnak idővel vége lesz. Nem adtam fel. Tudtam, hogy sokan számítanak rám. Nem hagyhattam cserben őket. Most 2020. január 17-ét írunk. Én azóta is minden áldott nap valamilyen formában kapom a gyűlöletet, a mocskot, a bántást azoktól, akiknek nem tetszett Lippai Marianna. És már a szeretteimet bántják. Amit nem hagyhatok.(…) Méltósággal és büszkén hagyom el ezt a közösségi felületet, ahol a hétköznapi Lippai Marianna lesz csak jelen. Mindent köszönök. Isten áldjon benneteket! Ölelésem! Lippai Marianna.