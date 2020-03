Anyaország :: 2020. március 5. 18:25 ::

Orbán: 2 fertőzött van, 24-en vannak karanténban, 230 mintavétel van folyamatban

Nekünk az emberélet, az emberek élete és biztonsága az első - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón, hangsúlyozva: a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja nem lesz Magyarországon.

A koronavírus egyszerre tud kárt tenni az emberéletben és a gazdaságban is: az első az emberélet, később pedig a gazdasági hatások felmérésével a pénzügyi szakemberek foglalkoznak majd - közölte.

A kormányfő kiemelte: az operatív törzs az emberéletek védelmével foglalkozik. Hangsúlyozta azt is, hogy a hatékony védekezés mindenkitől követel erőfeszítést. Magyarországon szinte mindenki bízik az orvosokban, ápolókban, a közegészségügyi szakemberek tekintélye nagy - mondta, hozzátéve, hogy a hatósági emberekre meglehetősen nehéz hetek, de az is lehet, hogy hónapok várnak.

Az aktuális - szerda esti - adatokat ismertetve Orbán Viktor közölte: Magyarországon 2 fertőzött van, 24-en vannak karanténban, és 230 mintavétel van folyamatban. A világban az elhunyt betegek száma 3268, a fertőzötteké több mint 95 ezer, a gyógyultaké pedig meghaladta az 53 ezret.

A magyarországi védekezés most az egyedi esetekre összpontosít - mondta, kifejtve: egyedi fertőzésekről akkor van szó, amikor gócpont még nincs. Csoportos esetekről akkor lehet beszélni, amikor gócpontok vannak, továbbá a legrosszabb, amikor tömegessé válnak az esetek. A cél, hogy csak egyedi esetek legyenek - tette hozzá.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az emberek biztonságérzete meggyengült, és csak akkor áll helyre, ha van vakcina a betegség megfékezésére. Jelenleg ilyen még nincs, de remélhetőleg mielőbb lesz - közölte. Hozzáfűzte: akkor lesz viszonylagos nyugalom, ha felfedezik a vakcinát és elérhető lesz mindenkinek.

Azt is mondta: a kormánytól azt követeli meg a helyzet, hogy biztosítsa a védekezési munkához szükséges forrásokat, és "a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja, akadálya nem lesz".

Orbán Viktor a politikai pártoktól önmérsékletet kért, úgy fogalmazott: az emberek védelme nem pártpolitikai ügy. Emellett együttműködést és megértést kért az emberektől is, ha azt tapasztalják, hogy a vírus elleni küzdelem kényelmetlenséggel is jár. Azt is kérte, ne bagatellizálják a helyzetet, de ne is keltsenek pánikot. Most a józan ész diktálja a szabályokat - jelentette ki.

A miniszterelnök beszélt továbbá arról, hogy legkésőbb kedden születik döntés arról, megtartják-e a március 15-ei nemzeti ünnepen a központi ünnepséget. Ha az európai helyzet romlik, akkor kedden lemondják a központi ünnepséget, ha viszont úgy látják, hogy erre nincs szükség, akkor nem - tudatta a kormányfő.

Más rendezvények esetében egyelőre a szervezőkre bízzák, hogy megtartják-e az adott eseményt vagy sem. Ha azonban a helyzet súlyosbodik, akkor az operatív törzs tud rendezvényeket betiltó döntéseket is hozni - mondta Orbán Viktor.

Frissítés: a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója a másik iráni



A miniszterelnök büszke a magyar járványügyi szakemberek munkájára, akik a megfelelő protokollok szerint dolgoznak. Orbán Viktor erről a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón beszélt kérdésekre válaszolva.

Orbán Viktor a járvány gazdaságra gyakorolt hatását firtató kérdésre azt válaszolta, a járvány hatással lesz a világgazdaságra és különösen az európai gazdaság növekedésére, a turizmust "derékba töri". Jelezte, megbízta Varga Mihály pénzügyminisztert és Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy szakértői szinten mérjék fel a várható következményeket. Hozzátette: a következő kormányülésen képeznek pénzügyi alapokat a védekezésre, addig a mostani általános tartalék elegendő hátteret biztosít.

A miniszterelnök megerősítette, mára kiderült, hogy a másik fertőzésben érintett iráni fiatalember a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója.

Az iráni hallgatók kapcsán elmondta, február 22-én repülővel érkeztek Magyarországra, de nem mutattak panaszokat. Átestek a reptéri hőmérséklet-mérésen, akkor nem mutattak tüneteket. Egyikük jelentkezett két nappal később a Semmelweis Egyetem üzemorvosánál, majd március 3-án és 4-én helyezték őket karanténba és végezték el a laborvizsgálatot.

A kormányfő közölte azt is, hogy mind a Milánóból Budapestre (majd Prágába tovább utazó) egyetemista lányok, mind az iráni hallgatók esetében azonnal megkezdődött az a felderítő munka, amely azt vizsgálta, kikkel lehettek kapcsolatban. Már lehet tudni, kikkel érintkeztek, és akiket a járványügyi szakemberek nem találtak meg, azokat rendőri eszközökkel felderítették, és "a szükséges eljárás alá vonták őket".

Orbán Viktor elmondta, az egyetemi vezetők napokkal korábban megkapták az operatív törzstől azokat a kéréseket, ajánlásokat, amelyek a rájuk vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák. Kiemelte, a Dél-pesti Centrumkórházon kívül is jelöltek ki intézményeket arra az esetre, ha nőne a megbetegedések száma.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kérdésekre válaszolva ezzel kapcsolatban elmondta, a fertőzött betegek ellátásának központ helye a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztálya, illetve az erre kijelölt karanténépület. Itt helyezik el a már beteg és a betegséggyanú alá eső embereket. Ha szükséges a kórházi helyeket bővítik, e kórház esetében 180 ágy áll rendelkezésre. Országosan 28 infektológiai osztály van 850 ággyal - tette hozzá.

Kásler Miklós is megerősítette, hogy mind a pénzügyi forrás, mind a szakembergárda rendelkezésre áll. Mint mondta, elrendelte, hogy az egészségügyi dolgozók ne vegyenek részt konferenciákon, és erre kérte a többi kórházi fenntartót is, és felülvizsgálja a Magyarországra tervezett egészségügyi konferenciákat is.

A beutazási tilalomra vonatkozó kérdésre a miniszter azt válaszolta, Magyarország nem készül erre. Hozzátette: még egyik ország sem rendelt el beutazási tilalmat Iránnal vagy a többi, erősen fertőzött országgal szemben.

(MTI)