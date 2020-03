Anyaország :: 2020. március 12. 12:46 ::

Orbán Moldovában: "jobb az EU-n belül lenni, mint kívül"

Az egész Európai Uniónak érdeke, hogy stratégiai partnerségeket alakítson ki a keleti határain fekvő országokkal, így Moldovával is, és hogy tartsa nyitva az uniós tagság és gazdasági együttműködés lehetőségét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Chisinauban, miután hivatalos látogatása során tárgyalást folytatott Ion Chicu moldovai kormányfővel.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Ion Chicu moldovai kormányfő (j) aláírja a két ország közötti stratégiai partnerségi együttműködési nyilatkozatot Chisinauban

A két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor jóknak, dinamikusaknak nevezte a magyar-moldáv kapcsolatokat, majd hangsúlyozta, hogy Magyarország ezután is elkötelezett támogatója lesz integrációs kérdésekben Moldovának. Moldovának jelenleg van társulási, vízum- és szabadkereskedelmi megállapodása az EU-val, de ezeken túl is vannak még lehetőségek, és Magyarország támogatja a moldávokat, ha ezeket ki akarják használni - közölte Orbán Viktor.

Az EU-ról a miniszterelnök azt mondta, nem könnyű az unión belül érvényesíteni egy nemzet érdekét, de megéri, vagyis "jobb belül lenni, mint kívül lenni", minden nehézségével együtt is. Ezért jó szívvel tanácsolta az EU-val való minél mélyebb együttműködés lehetőséget, amiben Magyarország szívesen lesz partner. Orbán Viktor elmondta: Magyarország érti Moldova helyzetét és politikáját, mert a magyarok is úgy gondolkodnak, hogy "egyetlen ország sem tudja megváltoztatni a házszámát", így olyan politikát kell folytatnia, amely a földrajzi elhelyezkedéséből logikusan következik.

A nyilatkozatok előtt a miniszterelnökök aláírták a két ország közötti stratégiai partnerségi együttműködési nyilatkozatot, amelyről Orbán Viktor elmondta: a megállapodásnak része egy diplomáciai együttműködés - Magyarország megosztja az európai integrációval kapcsolatos tapasztalatait Moldovával -, valamint gazdasági elemeket is tartalmaz, el akarják mélyíteni ugyanis a gazdasági együttműködést. Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy a kölcsönös gazdasági aktivitás elősegítése érdekében megnyitottak egy 100 millió dolláros hitelkeretet. A bank- és a gyógyszerszektorban már megvalósult együttműködést a mezőgazdaságra és az oktatásra is ki akarják terjeszteni - tudatta, hozzátéve: dolgoznak egy közös oktatási intézmény létrehozásán, amely egyszerre tudna kibocsátani Moldovában és Magyarországon is érvényes diplomát.

A kormányfő megjegyezte, hogy a moldáv delegációnak tagja volt az egészségügyi miniszter is, így első kézből kaphattak tájékoztatást a koronavírussal kapcsolatos moldovai helyzetről, intézkedésekről, és beszéltek arról is, hogy a járvány kivédésében milyen együttműködési lehetőségeik lesznek. Az együttműködés eszközök és szakemberek közötti koordinációról szólhat - jelezte.

Ion Chicu arról beszélt, hogy Orbán Viktor chisinaui látogatása új lökést ad a két ország közötti partnerség fejlesztésének. Hangsúlyozta, a kapcsolatok már eddig is kiválóak voltak, a párbeszéd dinamikus. A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást, és a Moldovában zajló magyar projekteket. Azt is mondta ugyanakkor, hogy a jó néhány sikertörténet ellenére még sok a kiaknázatlan lehetőség a két ország között. Ion Chicu támogatásáról biztosította, hogy a Moldovában már régóta jelen lévő OTP ki akarja terjeszteni működését.

Az aláírt stratégiai megállapodásról elmondta: annak fő célja a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, szélesítése, a moldáv euroatlanti integrációs folyamat támogatása. A program hátralévő részében a miniszterelnökök felszólalnak a hivatalos látogatással egy időben zajló magyar-moldovai üzleti fórumon. Később Orbán Viktor tárgyal Igor Dodon köztársasági elnökkel és Zinaida Greceanii parlamenti elnökkel is.

(MTI)