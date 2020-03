Anyaország :: 2020. március 12. 20:41 ::

RENDKÍVÜLI KÓSER KÖZLEMÉNY!

Változtatás nélkül (az épületes címet is beleértve) adjuk közre az MTI-n megjelent, a szokásosnál is talmudistább magyart használó zsidó szabadságharcos (!) közleményt. Íme:

A MAZSISZEM RENDKÍVÜLI KÓSER KÖZLEMÉNYE!

Az Emlékbizottság a korona-vírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések végett úgy határozott, hogy a saját rendezvényét, amely március 15.-én a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar téren kerülne megrendezésre, a magyar állampolgárok és minden megemlékező védelme érdekében elhalasztja. A 2017-ben létrehozott Magyar - Zsidó Emlékezet Díjat szervezetünk ebben az évben Elek Judit Kossuth-díjas filmrendezőnek ítélte oda, melyet szokás szerint a március 15-ei ünnepségünkön adtunk volna át. Reményeink szerint im mirce haSem, ha I-ten is úgy akarja, ősszel fogjuk odaadni a kitüntetést az egyesület által kiadandó könyv bemutatásával és mini konferenciával egyidejűleg.

Egyúttal felhívjuk mi is a több ezres létszámú szimpatizánsaink figyelmét a Magyar Kormány által hozott óvintézkedések betartására és együttműködésére. Rosenfeld Dániel Imre kántor alapítóelnök, vallásos magyar zsidóként elengedhetetlen fontosságúnak tartja a világi és vallási vezetők által tett javaslatok mellett, hogyha kis létszámban is, de mindenképpen közösen ill. egyénileg magyarul-héberül mindenki kérje a Mindenható segítségét a továbbá fertőzések megállítása és a már megbetegedett emberek mielőbbi felgyógyulása érdekében, mert önmagában a rituális gyakorlatok korlátozása nem elegendő, ha nincs spirituális segítségkérés-nyújtás. Kérjük, hogy a magyarországi rituális fürdőkben mikvékben is szigorítsanak a szolgáltatások terén! Így legyen! Ámén Shalom www.mazsiszem.hu

Kiadó: Magyar Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság (MAZSISZEM)