Anyaország :: 2020. március 16. 11:42 ::

Orbán: átlépünk a csoportos megbetegedés szakaszába, lezárjuk a határt

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával kezdődött a március 16-i, hétfői parlamenti ülés. A miniszterelnök szerint sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, azt megtanultuk, bármekkora is baj, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Akkor, ha a közös cselekvés és nemzeti összefogás útját járjuk.



Fotó: Kovács Tamás / MTI

A járvány kezelése hosszadalmas és nehéz, mindenkitől kiköveteli az alkalmazkodást. Az élet a következő időszakban nem olyan lesz, mint ahogy megszoktuk, mondta, majd sorolni kezdte, milyen döntéseket hozott az operatív törzs hétfőn.

A járványnak három szakasza van: egyedi megbetegedés, csoportos megbetegedés és tömeges. A miniszterelnök szerint Magyarország az első szakaszban volt eddig, a következő napokban pedig átlépünk a csoportos megbetegedés szakaszába. Ezért újabb döntéseket kellett hozni, mivel amíg nincs vakcina, az egyetlen esély a vírus terjedésének mérséklése, ami a társas találkozások számának csökkentését jelenti, mondta Orbán.

"Magyarország határait a személyforgalom előtt lezárjuk" - mondta a miniszterelnök, és hozzátette, ez azt jelenti, hogy Magyarországra a határokon csak magyar állampolgár léphet be.

A szórakozóhelyek, mozik be fognak zárni, az éttermek csak 15 óráig tarthatnak a jövőben nyitva.

Hétfő éjféltől a nyilvános rendezvényeket betiltják.

Orbán arra kért mindenkit, a családi eseményeken kívül minden összejövetelt halasszanak el. Ahogy azt is kéri a 70 évnél idősebbektől, hogy a saját egészségük érdekében ne hagyják el a lakásukat.

Az egész magyar gazdaság bajba kerül, mondta a miniszterelnök, ágazatoktól függően időben egymástól eltérően. A turizmus, vendéglátás már most érzi a járvány gazdasági hatásait, de máshol is megjelenik: "komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti az országot" - mondta Orbán, aki szerint a költségvetést újra kell tervezni. A kormány pedig a munkahelyvédelemre is fog koncentrálni.

A miniszterelnök a felszólalása elején elmondta, 1990 óta nem volt példa arra a döntésre, amit múlt héten kellett meghoznia a kormánynak, a veszélyhelyzet kihirdetésére. Rendkívüli helyzettel állunk szemben, "egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel állunk szemben" - mondta, és hozzátette, hogy nemcsak, hogy eddig ismeretlen vírusról van szó, hanem terjedése is sokkal gyorsabb. 37 nagy gyógyszercég dolgozik azon, hogy kifejlesszék a vakcinát, de tudni kell, hogy mire ki is fejlesztik, és azt letesztelik, hogy forgalomba hozhassák, hosszú-hosszú hónapok fognak eltelni.

A védekezés során konzultálunk mindenkivel, minden európai országgal kapcsolatban vagyunk, de a felelős döntést nekünk kell meghoznunk, mondta Orbán. És megköszönte az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók kemény munkáját, ahogy az embereknek is azt, hogy jól fogadták az intézkedéseket. "Az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalék" - mondta. Az önkormányzatokat pedig arra kérte, tegyenek meg mindent az idősek gondozásáért.

