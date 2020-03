Anyaország, Videók :: 2020. március 19. 12:50 ::

Gulyás: heti 140 milliárdos kiesést jelent a vírushelyzet, több százezres munkanélküliséggel számol a kormány

Reklám





Az osztrák-magyar határon a magyar kormány a román, bolgár vendégmunkásoknak humanitárius korridort alakított ki azután, hogy a románok garanciát vállalnak, hogy beengedik őket az országukba - kezdte Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfót. A tranzitforgalom akadálytalanul haladjon, ez a cél, mondta. Konvojban mehetnek, csak kijelölt helyeken állhatnak meg. Tízezres nagyságrendről van szó, matricát kapnak, hogy ők tranzitforgalom, nem mehetnek le az autópályáról.

Megnyitottak új határátkelőhelyeket is. Este 9 és hajnali 5 között van lehetőség az áthaladásra. Ez nem zavarja azokat, akik magyarként a magyar autópályákon közlekednek. Nem kizárt, hogy ha olyan lesz a helyzet, napközben is megnyitják a határt a tranzitnak.

Vírus

Magyarország Európán belül a kevésbé fertőzöttebbek közé tartozik, de tény, hogy fertőzöttek vagyunk. A szakma szerint az ismert esetekhez képest

10-15-szörös lehet a látencia, köztük lehetnek azok elsősorban, akik megfertőződtek, de nincsenek tüneteik. Olaszországban félmillió megbetegedés is lehet, mondta a miniszter.

A következő napokban ugrásszerűen meg fog nőni a fertőzések száma. Időben, korábban hoztunk intézkedéseket, amik gátolják a terjedést, mondta.

Gulyás megismételte, hogy a beazonosíthatóság miatt nem közölnek területi adatokat, és arra a kérdésre, hogy nincs-e az a veszély, hogy a kistelepüléseken azt hiszik, őket nem érinti a vírus, azt mondta, hogy az ország minden területén ott van már a vírus, ezt közölték korábban is, ez tudott dolog. Plusz a tájékoztatási kampány is eljut a kistelepülésekre, falvakba is, mondta.

Nem tudják megmondani, milyen hosszú ideig tart a járvány, azt remélik, hogy az élet újra tud indulni minél előbb. Találkoztak virológusokkal, matematikusokkal, sokféle modell van. Kínában novemberben voltak az első esetek, és mostanra értek a végére. A lényeg, hogy el kell húzni a fertőzéseket, hogy ne egyszerre terheljék az egészségügyet.

Pintér Sándornak két tesztje is negatív lett, mondta Gulyás, a házikaranténból kijött, igaz, 14 napnál korábban, mert "az operatív törzset irányítani is kell".

Spanyolország még nincs rajta a listán, hogy ha onnan érkezik valaki, akkor házikaranténba kell menni. Gulyás azt mondta, az operatív törzs javasolhat országbővítést, erre akár sor kerülhet a következő napokban.

Gazdaság

A gazdaságot rendkívüli mértékben veti vissza a járvány, ezért fogadtak el akciótervet, mondta Gulyás. Általános feladatként szabta a kormány a minisztereknek, hogy a gazdaság újraindításán dolgozni kell.

1070 hotel fog bezárni, a turizmus megszűnt Magyarországon, mondta Gulyás. A kormány a védekezéshez szükséges intézkedéseket meghozza.

Létrejön az önkéntesség akciócsoport, Révész Máriusz vezeti. Az adakozást, segítséget koordinálja, összefogja majd. Digitális eszközök vásárlásától a különböző segítségnyújtásig sok felajánlás érkezett. Gulyás hangsúlyozta: az állami pénzbeli források rendelkezésre állnak.

A törlesztési moratóriummal a nem törlesztett részletek nem vesznek el, hanem később válnak esedékessé, azaz a futamidő nő. Tőkeként nem lehet majd elszámolni a kamatot. A tízéves futamidős babaváró hitel törlesztésére is vonatkozik az akcióterv, ott nincsen befizetési kötelezettség, viszont a futamidő sem nő. "Ez kedvezőbb, mert ennyivel kevesebbet kell fizetni azoknak, akik utána a vállalásukat teljesítik". Akinek gyermekei születnek, azoknak ez kvázi egy nagyobb kedvezmény, ezeket a pénzeket nem kell befizetni, mondta Gulyás.

A diákhitelt sem kell törleszteni. 5,9 százalék lehet a THM a fogyasztási hiteleknél.

Gulyás felsorolta, mely ágazatok lehetnek nagy bajban, ott az irodabérletet nem lehet felmondani. Megismételte, hogy 2020 március-júniusra ezekben a szektorokban mentesülnek a közterhek alól a bérek az egészségügyi hozzájárulás kivételével.

Az a közös érdek, hogy mindenkinek a munkaviszonya maradjon meg. A kormány engedélyezi az eltérést a jogszabályoktól, a munkáltató-munkavállaló megállapodása lehet, hogy hogyan egyeznek meg, 2008-2009-ben például 4 napos munkahét volt a gyárakban. Ilyen kreatív megoldások lehetnek most is.

Újságírói kérdésre Gulyás azt mondta, heti 140 milliárd forint kiesést jelent most a gazdaságban a vírushelyzet, de azért nem terjesztik ki minden szektorra a könnyítést, hogy ne legyen túl nehéz újraindítani a gazdaságot, ne álljon le minden, meg kell őrizni a munkahelyek többségét.

Arról, hogy a törlesztési moratórium vonatkozik-e a már végrehajtási státuszban lévőkre, Gulyás azt mondta, erről jelenleg is egyeztet, tárgyal a kormány.

A végrehajtások nagyon nagy részét fel fogják függeszteni, összegzett. Kérdésre válaszolva azt is mondta, a törlesztési felfüggesztés automatikus, de ha valaki továbbutalja a részletet, az jelzés arra, hogy ő folytatná a törlesztést. Nem kell tenni azért, hogy a moratórium beálljon. Bármikor abba lehet hagyni a törlesztést, hónapok múlva is.

Arra kérte a Bankszövetséget, hogy a babaváró hitelek kihelyezését ne érintse a moratórium, azaz ne forduljon elő, hogy nem folyósít egy bank. Az ilyen eseteket kivizsgálják, szigorú büntetést kér a hatóságoktól Gulyás.

Az, hogy év végéig tart a moratórium, nem azt jelenti, hogy a kormány év végéig szóló elhúzódással számol, hanem azt akarja, hogy ha véget ér a vírushelyzet, akkor az idei évben a fogyasztás pörgesse a gazdaságot, mondta Gulyás.

Gulyás azt is mondta, százezres munkanélküliséggel számolnak, az a kérdés, hány százezres lesz.

Minden olyan irány, ami a munkanélküliséget szociális támogatásokkal konzerválja, az rossz, mondta arra, hogy növelik-e a munkanélküli segélyt. A GDP-növekedésnél most az a kérdés, hogy nullán, vagy pozitívban tud-e maradni.

A kormányzatban nem terveznek elbocsátásokat, a magánszférában pedig nem lenne értelme elbocsátási tilalomnak, hiszen azonnal csődbe megy egy cég, ahol nincs bevétel.

A forintárfolyam a jegybank hatásköre, a kormány nem tervez ezzel tenni.

Gulyás azt mondta, az önkormányzatok által foglalkoztatott óvónők esetében szerinte rendelkezésre állási díj kell járjon nekik.

Maszkok, érettségi, parlament

A várt 120 ezer maszk még nem érkezett meg. Jelenleg az egészségügyi dolgozóknak prioritást élvez a maszkok biztosítása, Magyarország mindent megtesz, hogy Kínából annyi maszk érkezzen napokon belül, amennyi a mostani készletet meghaladja. "A szabadpiac most inkább szabadrablás", kommentálta a Kínai tárgyalásokat Gulyás. Ez nagyságrendileg "jóval több, mint tízezer, mint százezer, és mint egymillió" maszk, árulta el Gulyás.

FFP3-as (a legnagyobb védelmet biztosító) arcmaszkból 13 ezer maszk érkezett, 1920-at adtak ki. FFP2-esből 79 ezer érkezett be, 5800-at adtak ki.

Arra a kérdésre, hogy az állam ad-e segítséget az orvosoknak maszkügyben, Gulyás azt mondta, az orvosok nem fognak tudni hozzájutni maszkokhoz, mert az hiánycikk. Az állam szerez be és juttat el maszkokat a háziorvosoknak. Ezek átvehetők. Ahogy tud az állam beszerezni, adni fog. Egy ilyen kör már volt, a kormány dobozokban küldött maszkokat (sebészit, majd speciálisat) a háziorvosoknak. Ugyanezt mondta a patikákról is.

A kérdésre, hogy az orvosok adó- és egyéb terheit csökkenti-e, azt mondta, az az érdek, hogy álljon rendelkezésre az egészségügyi kapacitás, és kapjanak megbecsülést a dolgozók. Konkrét kormánydöntés még nincs, ha lesz, tájékoztatnak.

A kormány mindent megtesz azért, hogy az érettségizők le tudjanak érettségizni, mondta szintén kérdésre Gulyás.

A katonák azért lesznek utcán, hogy a lakosság biztonságérzete meglegyen, mondta.

Ha jövő héten a parlamenttől megkapja a kormány a felhatalmazást, akkor a járványügyi védekezéshez szükséges döntéseket meghozhatja a kormány, nincs kockázata, hogy határozatképtelenné válik a parlament. Igyekeznek a költségvetést is időben elfogadni. A képviselőket nem akarják szűrni, csak akkor, ha mindenki mást.

(Index)