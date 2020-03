Anyaország :: 2020. március 24. 12:35 ::

Koronavírus-ügyben is a szokásos csetepaté ment ma a parlamentben

A viharos hétfői nap után – amikor az ellenzék nem szavazta meg, hogy házszabálytól eltérve napirendre kerülhessen a kormány által beterjesztett koronavírus-törvény – kedden napirend előtt vitáztak a képviselők az előző nap történtekről.

A DK frakciójában ülő Bősz Anett azt kérdezte a jelen lévő fideszesektől, hogy ha a veszélyhelyzet alatt hozott rendkívüli intézkedések között van határideje a hiteltörlesztési és járulékfizetési moratóriumnak, akkor miért nincs határideje a veszélyhelyzetnek.



Fellélegezhetünk, Bősz Anett nem kapja el a vírust (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Felidézte, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy a parlament átálljon home office-ra, és a képviselők 15 naponta online szavazással meghosszabbítsák a rendkívüli jogrendben hozott kormányrendeletek hatályát. "Egyetlen időkorlatot kellett volna elfogadni: 15, 30 vagy 60 nap, akár önök is megmondhatták volna" – közölte Bősz, aki szerint a Fidesz nemcsak a közjogi, hanem a járványügyi helyzetet sem vette komolyan, ugyanis B. Nagy László (Fidesz) megszegte a házi karantént, és bement a parlamentbe. A kormánypárti politikust a párbeszédes Szabó Tímea feljelentette a karantén elhagyása miatt.

Bősz kitért arra is, hogy Orbán hétfőn a fideszes képviselőket az ország 133 legbátrabb emberének nevezte; az ellenzéki politikus szerint a legbátrabb magyarok az egészségügyben dolgoznak.

Megszavazták volna, ha...

Az összes ellenzéki képviselő megszavazta volna a koronavírus-törvényt, ha bekerül, hogy a kormányrendeletek hatálya 90 nap, és meghosszabbítható – közölte Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője. Tóth szerint tíz év után először történhetett volna meg, hogy a parlament egyhangúlag ad bizalmat a kormánynak, „gesztust kértünk a miniszterelnöktől” – mondta.

Hazugság, hogy az ellenzék nem járult hozzá a veszélyhelyzet fenntartásához, mivel a veszélyhelyzet most is fennáll, annak kezdetéről és a végéről is a kormány dönt – reagált Tóth a fideszes vádakra. Azt is felidézte, hogy a napokban lejáró, már kihirdetett kormányrendeleteket újból ki tudják hirdetni, semmi sem akasztja meg tehát az intézkedéseket. "Önök és a miniszterelnök nem a vírust akarják legyőzni, hanem minket, ellenzéki képviselőket" – jelentette ki Tóth.

Szerinte ha már megakadályozásnál tartunk, felmerül a kérdés, hogy ki akadályozta meg, hogy az elmúlt 60 napban felkészítsék az egészségügyet a válsághelyzetre, és ki akadályozta meg azt, hogy stadionok és luxusberuházások helyett az egészségügyre és az ott dolgozók bérére költsenek.

Diktátorozó jobbikosok

A Jobbik részéről Brenner Koloman arról beszélt, hogy még a római időkben is volt időkorlátja a diktátori felhatalmazásnak – ezt megtanulhatta volna Orbán Viktor is, ha nem Soros-ösztöndíjjal olvasgatja Oxfordban a Népsportot, amit állítólag a képviselő ismerősének az apja küldött a későbbi miniszterelnöknek.

Brenner szerint nem bíznak az emberek abban, hogy a kormány nem él vissza a hatalommal, például azért, mert a tegnapi szavazás óta uszítanak az ellenzék ellen – utalt arra, hogy Kocsis Máté a Facebookon név szerint felsorolta, kik azok a képviselők, akik leszavazták, hogy a házszabálytól eltéréssel napirendre kerülhessen a koronavírus-törvény.

„Miután tíz éve kétharmaddal kormányoznak, az önök felelőssége, hogyan készültek fel erre a veszélyhelyzetre” – mondta Brenner.

Addig üléseznek, amíg a helyzet engedi

Az ellenzéki kritikákra Völner Pál, igazságügyi miniszterhelyettes azt mondta, hogy a hétpárti egyeztetésekről az ellenzék több szövegszerű javaslatát beépítették a törvényjavaslatba és kijelentették hétfőn, hogy a Btk.-módosításról is tárgyalhatnak. Az ellenzék viszont mereven ragaszkodott az időkorláthoz.

Völner szerint mindaddig ülésezni fog a parlament, amíg a járványügyi helyzet engedi. A koronavírus-törvénynek és a veszélyhelyzetnek pedig igenis van határideje, ami maga a járványügyi helyzet.

"Remélhetőleg minél előbb el fog jönni az a nap, amikor vissza lehet vonni a rendkívüli intézkedéseket, kíváncsi leszek, hogy amikor a kormány visszavonja majd a veszélyhelyzetet, az ellenzék bocsánatot fog-e kérni az elmúlt napok hisztériakeltéséért és a diktatúrázásért" – mondta Völner.

Dömötör Csaba államtitkár szerint hazugság az az ellenzéki állítás, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésével teljhatalma lett Orbánnak, ugyanis a törvény világos: a rendkívüli jogosítványok a járvánnyal függenek össze. A határidő hiányáról elismételte, hogy senki sem tudja, meddig tart a járvány, ezért nem építettek időkorlátot a koronavírus-törvénybe.

A politikus szerint az sem garantálható, hogy a tömeges megbetegedések szakaszában meg lehet őrizni a parlament döntésképességét, a vírustörvénnyel erre a helyzetre is készülnek. Felidézte, hogy Karácsony Gergely a járvány miatt nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülését. „Akkor miért nem diktatúráztak?” – kérdezte Dömötör, aki arról is beszélt, hogy az ellenzék járványügyi javaslatainak egy részével a Fidesz is egyetért.

Orbán Balázs államtitkár szerint mindenki emlékezni fog arra, hogy mi történt a parlamentben, amikor az ellenzék nem szavazta meg törvény napirendre vételét hétfőn.

Önök voltak azok, aki a vészterhes időkben nem álltak a kormány mellé, és nem támogatták a veszélyhelyzet fenntartását – jelentette ki. Szerinte az ellenzék a koronavírus elleni védekezéshez eddig mindössze egy nem szavazattal járult hozzá.

Orbán szerint az ellenzéki képviselők láthatóan nem olvasták el a törvényjavaslatot és az Alaptörvényt sem, különben tudnák, hogy „az Országgyűlés bármikor dönthet a felhatalmazás visszavonásáról”. Egy problémájuk van, hogy a döntés a többség kezében van – jelentette ki az államtitkár, aki szerint az az ellenzék gondja, hogy nem tudja zsarolni a kormányt.

Rétvári Bence államtitkár szerint mivel kedden nem tudják elfogadni a törvényt és meghosszabbítani a 15 nap után lejáró rendeleteket, „hétvégén bizonytalan helyzet” lesz, az egyik lejáró rendelet például a határok lezárásáról szól. Halász János frakciószóvivő pedig arról beszélt, hogy az ellenzék nem a vírus, hanem a kormány ellen akar küzdeni.

