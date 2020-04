Anyaország :: 2020. április 18. 12:51 ::

Nemcsak a szóváltó készségeket fokozza, de az izmokat is duzzasztja a whisky-kóla

Izmosra itta magát, majd helybenhagyta román áldozatát az a 21 éves férfi, akinek ügyében a Pest megyei rendőrök befejezték a nyomozást - fogalmaz a rendőrségi honlap.

Egymás után döntötte le a whisky-kólákat B. Norbert 2019. május 25-én éjszaka egy táborfalvai szórakozóhelyen. Két pohár között a teraszon cigarettázott, amikor összeszólalkozott egy másik, szintén ott füstölő vendéggel. A vita később a mosdóban folytatódott, és egyre hangosabb lett. B. Norbert megelégelte, jobb öklét meglendítette, és verni kezdte 56 éves áldozatát. Záporoztak a fejre mért ütések, a földre rogyott sértett további rúgásokat is el kellett, hogy viseljen. A bántalmazásnak a támadó barátja vetett véget, elrángatta őt a helyszínről, ám néhány órával később már rendőrök faggatták.

A román áldozat (aki lehet román vendég munkás vagy cigány is, de erdélyi magyarokat is románoztak már le - a szerk.) többszörös bordatöréssel, vese-, és fejsérüléssel került kórházba, ahol az is kiderült, légmelle keletkezett, állapotát életveszélyesnek minősítették.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálói a B. Norbert ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt - szabadlábon hagyása mellett - folytatott büntetőeljárást befejezték, a keletkezett iratokat megküldték az ügyészség részére.