2020. április 20. 15:59

Nemcsak a Fidesznek, az Indexnek is megtetszett egy ötlet, az általuk is feltűnően elhallgatott Mi Hazánkról

Néhány órával azután, hogy a Mi Hazánk közleményben állt ki a zöldterületek megnyitása mellett, váratlan helyről kapott támogatást: az Index hasonló érvek mentén közölt a véleménycikket. Az az Index, amely a párt nevére egy április 2-i cikknél nem ad ki frissebb találatot (előtte március elején közölt még két anyagot, az egyik Horthy-bevonulásos volt, az a legfrissebb anyag, amikor nem a fideszesnek beállítás a témája), és a közleményeiket sem közli. Valahogy a mai viszonyok között meglepő, ha valaki szintén észszerűen gondolkodik, különösen, ha más egy időben... De anélkül, hogy bármit is biztosan tudnánk, jó alkalom ez egy kis kitérőre, ami az Index objektivitását érinti, ha már ők a mértékadó sajtó.



Az Index előszeretettel emlegeti fel, hogy a Mi Hazánk mennyi felületet kap a kormánypárti médiában (a radikális mozgalom is elismeri, hogy felhasználja őket a Fidesz, és szóvá teszik, hogy csak bizonyos érdekek mentén kapnak meghívót), bezzeg a "szintén parlamenten kívüli" Momentum nem. Ha valaki elfelejtette volna: három képviselője ül a törvényhozásban a Mi Hazánkban, és az MSZP-ről levált, frakcióval hasonlóképp nem rendelkező DK-t 2010 és 2014 között senki nem nevezte parlamenten kívülinek, akármennyire messzinek tűnt időnként a küszöb. Vajon ha egy közös lista lesz 2022-ben, akkor saját frakció híján az összes ballib párt "parlamenten kívüli" lesz a végén, vagy szerintük is összeforr a moslék?

A Momentumot azért is szeretik sajnáltatni, mert az MTI ritkán foglalkozik a közleményeikkel. Ami igaz is. A Mi Hazánkkal való ilyetén szembeállítás viszont ott veszti el az értelmét, hogy az összes számottevőt tevő ellenzéki pártét, beleértve az LMP-t, sőt még a fajsúlytalanságban alulmúlhatatlan Liberálisokét (nekik sincs frakciójuk, de szinte az összes párttagjuk kevés lenne hozzá...) vagy a független képviselőkét is rendszeresen szokták közölni. (Mindenki eldöntheti, hogy a professzionális Index az ezt megállapító 20 másodperces "kutatómunkát" spórolta meg, vagy eleve csúsztatni akart.) Persze ahogy nem a mi dolgunk a Momentum sajnálása a tények rögzítésén túl, úgy az Indexé annál inkább. Ennyit a híres független újságírásról: miközben fennhangon panaszkodnak a kormánymédia szelekciója miatt, ők éppen ugyanazt teszik, csak nem közpénzből, hanem A mértékadó portálként. Persze szigorúan "hírérték alapján" döntik el: ismerjük a régi trükköt, hogy szűri a nem kívánatos politikai álláspontokat a balliberális média.

A mostani váratlanul egyszerre történő véleményegyezés Novák Elődnek, a párt alelnökének is feltűnt:

Újra meg kell állapítanunk: nem nekünk való ez a nagy "függetlenobjektivitás". Annak viszont örülünk, ha bizonyos racionális gondolatok még az Index szerkesztőségében is termékeny talajba hullanak. Akkor is, ha csak vadhajtások maradnak.

(Kuruc.info)