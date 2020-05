Anyaország, Koronavírus :: 2020. május 1. 08:24 ::

Budapest és Pest megye kivételével megszűnik a kijárási korlátozás hétfőtől - az üzletekben kötelező lesz a szájmaszk

Reklám





A kijárási korlátozás Budapesten és Pest megye területén fennmarad május 4-től a Magyar Közlönyben péntekre virradó éjszaka megjelent kormányrendelet értelmében.

Az intézkedések szerint hétfőtől országosan - Budapest és Pest megye kivételével - megszűnik a kijárási korlátozás.

A rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolságot) tartani.

Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók lesznek.

Vidéken nyitnak az üzletek

Vidéken hétfőtől valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a helyek üzemeltetői gondoskodnak. A vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetniük az üzlet közterületen működő terasza után.

Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek.

Marad az életkori korlátozás

A rendelet értelmében - saját és családja érdekében - a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatják. Ezekben az üzletekben ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak.

A településen működő piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65 év felettiek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzatok a kormányrendelettől eltérően rendelkezhetnek. A piac nyitva tartása alatt olyan látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65 év felettiek látogathatják.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben lesznek látogathatók. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. A kollégiumok látogatása tilos.

A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A rendelet kiemeli, hogy a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

Meghalt 11 beteg, 2863-ra emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 11 krónikus beteg, 88-cal 2863-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 323-ra emelkedett. 609-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

Jelenleg 983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat.

Az oldal adatai szerint jelenleg 10 384-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 76 331.

Kiemelték: a járvány továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában van, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval több a tényleges vírushordozó, aki fertőzhet. Ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme.

Hozzátették: ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért továbbra is arra kérik az időseket, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1408 ember) és Pest megyében (380) van a legtöbb fertőzött.

Ezt követi Fejér megye (296), Komárom-Esztergom megye (110), Zala megye (108), Csongrád megye (97) és Győr-Moson-Sopron megye (78).

Vas megyében (14) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

(MTI nyomán)