Anyaország :: 2020. május 13. 10:56 ::

Egy kis felfüggesztettel és némi zsebpénz-büntetéssel letudnák a gyerekpornós perui nagykövet ügyét

Egy év, két és fél évre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint több mint félmilliós pénzbüntetésre ítélte gyermekpornográfia miatt Kaleta Gábor volt perui magyar nagykövetet a napokban a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyben tárgyalást nem tartottak, a bíróság iratokból hozta meg a büntetővégzést, amely nem jogerős, hiszen mind a vádhatóság, mind a védelem kérheti a tárgyalás megtartását.

A Fővárosi Főügyészség még 2019 novemberében emelt vádat a volt diplomata ellen. Azt az Index írta meg elsőként, hogy teljes titokban hozták Magyarországra tavaly tavasszal a perui magyar nagykövetet, aki egy nemzetközi gyermekpornográfia-hálózat lefülelésekor került a hatóságok látókörébe. A Külgazdasági-és Külügyminisztérium az ügyben akkor azt a választ adta, hogy „Kaleta Gábor nagyköveti megbízatását a külügyminiszter javaslatára a köztársasági elnök 2019. április 1. dátummal megszüntette”. Emellett a nagyköveti rangjától is megfosztották Kaletát, ami jelezte, hogy a diplomata valamilyen bűncselekménybe keveredhetett. Peruban nem, hazajövetelét követően viszont itthon eljárást indítottak ellene, aminek eredménye volt az ügyészség vádemelése.

Kaleta Gábor lebukása összefügg egy olyan nemzetközi rendőrségi művelettel, amelyet a spanyol rendőrség irányított és több országot érintett, ezért az Europol is segítette a nyomozást. A rendőrségi művelet során Szíriában, Pakisztánban, Olaszországban, Indiában, Franciaországban, Guatemalában, az Egyesült Királyságban, Peruban, Ecuadorban és Costa Ricában is vettek őrizetbe gyanúsítottakat. Ebben a műveletben Peruban két embert tartóztattak le. Kaletának 19 ezer gyermekpornográf fotót találtak a hivatali laptopján, amiről a magyar szerveket is tájékoztatták.

Kaleta Gábor 2001 óta dolgozott a Külügyminisztériumban, előbb az Amerikai-, majd a Latin-Amerika és Karib-térség Főosztályon volt, utána lett limai nagykövet.

Az ügyészség szerda reggel megerősítette az értesülést, a lap kérdéseire válaszként azt írták, hogy

a kérdezett ügyben tájékoztatom, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság – hivatalból, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárási intézkedésekről szóló 74/2020. Korm. rendelet alapján – az ügyben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 1 év, végrehajtásában 2 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetést és 540 ezer forint pénzbüntetést szabott ki. A döntés nem jogerős, ellene a Fővárosi Főügyészség tárgyalás tartását kérte a vádlott terhére, súlyosításért.

