Anyaország, Lapszemle :: 2020. május 19. 08:16 ::

Dugókat okozhatnak Kari Geri kerékpársávjai

Nem lesznek tarthatók, dugókat és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak az ideiglenesen felfestett belvárosi kerékpársávok - írja a Magyar Hírlap.

A lap emlékeztet, hogy a járványügyi helyzetből adódóan a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új kerékpársávokat alakított ki áprilisban a Bartók Béla úton, a Tétényi úton és az Üllői úton, májusban pedig irányonként egy forgalmi sávot lezártak a Nagykörút három kilométeres hosszán az Üllői út és a Váci út között, így ez a szakasz az autósok számára egysávos lett.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a lapnak elmondta: alapelvárás, hogy biztonságosan kerékpározható

legyen a város, és helyes, hogy ehhez újabb, hiányzó szakaszokat jelölnek ki. Viszont a mostani, hivatalosan is csak ideiglenes felfestésekkel igazából nem oldottak meg semmit. Ahogy a forgalom visszaépül - és a kormány adatai szerint már most is hetven százalék körüli az autóforgalom nagysága a járvány előttihez képest -, ezek a felfestések nem lesznek tarthatók. Ráadásul sok helyen, például buszmegállóknál a KRESZ-nek ellentmondóan festették fel a jeleket.

A forgalmas belvárosi főutakon csak úgy lehet kulturált és balesetmentes közlekedést garantálni, ha újraosztják a közlekedési felületeket, ahogy például a Kiskörúton történt - mondta Dorner Lajos a Magyar Hírlapnak.

(MTI)