Gaudi: nem létező szabálysértésekre hivatkozva tettek feljelentéseket a tegnap túlbuzgólkodó rendőrök

Budapesten tegnap két helyszínen valósult meg csoportos együttléte magyar polgároknak, akik meg kívántak emlékezni a tragikus Deák téri gyilkosságról – nyilatkozta az Eleminek dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője.

– Mint ismeretes, korábban a rendőrség közleményben hívta fel a figyelmet, szerintük jogellenes megtartani ezeket, hivatkozva a 46/2020-as kormányrendeletre, amely rendkívüli jogrendet vezetett be, amely az alapvető szabadságjogokat is érintette – mondta Gaudi.

Az első helyszín Dohány u. 76. szám előtt lett volna, ami az Országos Roma Önkormányzat épülete, ide hirdette meg gyülekezőjét a Mi Hazánk Mozgalom, hogy aztán innen vonuljanak át a Deák térre, csatlakozva a szurkolók kegyeleti megemlékezéséhez.

Gaudi kiemelte, a kormányrendelet a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken való megjelenést, tartózkodást tiltja meg.

Álláspontja szerint a rendőrség a körút és a Dohány utca sarkán gyülekező embereket törvénytelenül tekintette egy meg nem tartható gyűlés résztvevőinek, több okból is.

Egyrészt az esemény a Dohány utca. 76. szám alá lett meghirdetve, azonban a rendőrség azt a területet hermetikusan lezárta, tehát eleve senki nem tudott eljutni oda. Aki megjelent a sarkon – fogalmazott Gaudi -, az nem egy kormányrendelet által tiltott gyűlés helyszínen jelent meg, ugyanis az már egy nyilvános sajtótájékoztató helyszíne volt, hiszen ezen a helyszínen a Mi Hazánk vezetői mondták el a véleményüket a borzalmas kettős gyilkosságról. A rendőrség ezért tévesen és jogellenesen kezdett el intézkedni a jelenlévők ellen.

Ezt egyébként a helyszínbiztosításért felelős parancsnoknak is elmondtam a helyszínen

– emelte ki Gaudi.

– Ha ugyanis valaki nem a Dohány utca 76. szám alatt jelenik meg, hanem Budapest más területein, például a Dohány utca 72. szám alatt, az nem egy gyűlés helyszínén vesz részt, és ezt semmi nem tiltja. Ennek ellenére többekkel szemben, akik gyűlés résztvevőinek mondták magukat, szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Itt szintén téves és jogellenes rendőri intézkedésekre került sor, amikor mintegy 75 főt igazoltattak, 34 emberrel szemben szabálysértési feljelentést is tettek, akinél zászló volt, azokat lefoglalták, mint szabálysértés eszközeit.

Gaudi véleménye szerint jogellenes volt továbbá azért is, mert a kormányrendelet egyik paragrafusa úgy szól, abban az esetben valósul meg a szabálysértés, ha valaki rendezvény helyszínén meg nem engedett időpontban és meg nem engedett módon tartózkodik. A kormányrendelet nem rendeli büntetni a meg nem tartható tüntetésen való puszta megjelenést. Ez az jelenti, hogy nem önmagában szabálysértés a vészhelyzet idején egy, a köznyelv által tüntetésnek hívott esemény helyszínén tartózkodni. Ebből egyértelműen következik, hogy a kormány ezen rendeletében nem tette szabálysértéssé a gyűlés helyszínén való megjelenést.

Fontosnak tartotta kiemelni ismételten, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó tüntetés nem zajlott le, azt a rendőrség nem tette lehetővé,az előzetesen meghirdetett helyszínen, viszont a nyilvános sajtótájékoztatón való puszta megjelenést törvényellenesen nyilvánították gyűléssé.

E mellett viszont azzal is súlyos jogsértéseket valósítottak meg, hogy számos személlyel szemben egy nem létező szabálysértés “elkövetése” miatt tettek feljelentéseket és foglaltak le zászlókat, jelképeket. Érdekes módon – folytatta –, nem sokban szoktak a TASZ-al egyetérteni, de ebben azonos volt az álláspontunk.

– Kiemelendő, a rendőrség nem szólította fel a távozásra az ott lévőket. Mert ha rendőrség úgy gondolta, ez egy meg nem tartható rendezvény, akkor kötelessége lett volna felszólítani a résztvevőket távozásra, ám ezt nem tették meg – mutatott rá a jogvédő.

– Akiktől lefoglalták a zászlókat, szerinte joggal számíthatnak arra, hogy ezeket vissza fogják kapni, és arra is emlékeztetett, hogy korábban, mikor emberek egy csoportja tüntetett a kínai delegáció ellen Tibet mellett, tőlük is hasonló módon foglaltak le zászlókat, amelyeket aztán nemcsak, hogy visszakaptak, de több százezer forintos kártérítésben is részesültek. Az eljárás alá vont személyek természetesen számíthatnak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat segítségére – foglalta össze.

Gaudi azt állította, a Deák téren változott a rendőrség hozzáállása, tapasztalatai szerint ott nem történtek jogsértések, és egyúttal kifejezte mind a maga és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében is mélységes megrendülését és részvétét a gyilkosság áldozatainak hozzátartózói felé.