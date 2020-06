Anyaország, Programajánló :: 2020. június 1. 13:49 ::

Megtartják a Trianon Felvonulást a századik évfordulón, széles hazafias összefogással

A HVIM szervezésében, ám széles összefogással, több szervezet csatlakozásával megrendezésre kerül idén is a Trianon Felvonulás Budapesten, amit a rendőrség csak mint “méltóságteljes megemlékezést” engedélyezett, politikai gyűlésként nem, ezért beszédek sem fognak elhangozni (ha vannak beszédek, akkor terjed a járvány, ha “méltóságteljes” a felvonulás, akkor nem terjed?). Újdonság az eddigi felvonulásokhoz képest, hogy idén a Hősök teréről, az Andrássy úton, a Szabadság térig tart a fáklyás felvonulás, ahol egy “meglepetéssel” készülnek a vármegyések.

Fekete maszk, lehetőség szerint fekete ruházat legyen mindenkin! 1,5 méteres távolságot pedig tartsuk be – kérik a szervezők. A toborzoiroda@hvim.hu-n lehet más szervezetnek jeleznie a csatlakozási szándékát! Mutassuk meg közösen, hogy a 100 év elteltével sem felejtettünk, és kiállunk a magyarellenes sovinizmussal szemben. A szervezők kérik, hogy minden résztvevő fokozottan tartsa be a szervezőség utasításait a helyszínen! Csatlakozott a Mi Hazánk és a Betyársereg is a megemlékező felvonuláshoz.

(HVIM - SZKR)