Ma este mutatják be az Apponyi Albert beszédét feldolgozó történelmi drámát

Csütörtök este mutatja be a Duna Televízió Rátóti Zoltán főszereplésével az Apponyi Albert beszédét feldolgozó történelmi drámát.

Nagy adóssága volt eddig a színházi és a filmes világnak egy Trianonról szóló mű feldolgozása, úgy tűnik, meg kellett várni a századik évfordulót - hangsúlyozta az Apponyi Albertet alakító Rátóti Zoltán színész az M1 szerdai adásában.

A dráma azt a beszédet dolgozza fel, amelyet Apponyi Albert gróf a magyar küldöttség vezetőjeként, Magyarországot képviselve 1920. január 16-án, a trianoni "béketervezet" végleges lezárása után mondott el a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében.

Rátóti Zoltán szerint nem lehet legendákat ábrázolni a színpadon, "vagy ilyenkor egy olyan terhet vesz magára az előadó, amelyben kudarcot vallhat". Ezért a szerep megformálásakor megpróbálta megkeresni az olyan érzelmi kapaszkodókat, mint a hazaszeretet, a hazáért érzett felelősségérzet, amely számára is fontos érték.

Rátóti Zolán kiemelte Apponyi gróf politikai felkészültségét és a színészek számára is irigylésre méltó előadói képességét, amellyel a politikus elmondta a magyar ügy védelmében tartott beszédét. Apponyiról tudható, hogy Európa-szerte elismert politikus és szónok volt, maga a megjelenése is tekintélyt parancsolt. Beszéde a történelmi szónoklatok között is kiemelkedő helyet foglal el - mondta a színész.

A filmben történészek magyarázatai teszik érthetővé az Európában uralkodó korabeli politikai viszonyokat, és azt, hogy mire gondolhatott Apponyi.

"Az előadás egy küzdelmet mutat meg, amiről ma már tudjuk, hogy belerokkant egy nemzet, ennek a méltó küzdelemnek állít emléket, a korabeli politikai viszonyoknak és azoknak a politikusoknak, akik akkor felelősségteljesen gondolkodtak országunkról" - hangsúlyozta Rátóti Zoltán.

