Anyaország :: 2020. június 9. 13:07 ::

A Mi Hazánk feljelenti a rasszista tüntetés szervezőit

Reklám





Figyelemfelhívó jelleggel feljelenti a fehérellenes, rasszista tüntetések szervezőit a Mi Hazánk Mozgalom, miután a kettős mérce jegyében a rendőrség most nem indított eljárásokat az elvileg tiltott gyülekezések nyomán, míg az Országos Roma Önkormányzat székháza előtti kegyeleti megemlékezésünk miatt 34 embert feljelentett a rendőrség. A Belügyminisztérium a jelek szerint politikai alapon tilt-tűr-támogat, pl. a Trianon-felvonulásunkon is megtiltva a politikai beszédeket a Szabadság téren, miközben két nappal később ugyanitt eltűrte a deklaráltan a sötétebb bőrszínűekért tartott, rasszista tüntetéseket - írja közleményében Novák Előd Mi Hazánk-alelnök, alább a folytatás.

Bár a Mi Hazánk a legjobban annak örülne, ha mindenki szabadon demonstrálhatna, a kettős mércét semmiképp sem tudjuk elfogadni, ezért kívánunk rávilágítani a tarthatatlan helyzetre, miközben most lapít az egy hete még 2006-os brutalitású, gyurcsányi oszlatást hiányoló Vadai Ágnes, a nácizó Karácsony Gergely és a többi balliberális politikus, akik Orbán Viktorhoz hasonlóan részvétet sem nyilvánítottak a Deák téri lincseléssel kapcsolatban.

Vasárnap több száz ember gyűlt össze Budapesten, a Szabadság téri amerikai nagykövetség előtt megrendezett Black Lives Matter tüntetésen, ahol többek közt egy afroamerikai aktivista is felszólalt, illetve az Index szerint „az Antifasiszták magyar elnöke”, jelentsen ez bárkit is. A rendőrség nem indított eljárást senki ellen.

Volt egy másik esemény is vasárnap ugyanitt több felszólalóval, ellentüntetés a Deák téri megmozdulásunkra válaszul, idézem a magyar nyelvvel is hadilábon álló meghívót: „Megemlékezünk a több évtizede és évszázada véget nem érő diszkrimináció és üldöztetéssel megküzdő roma polgártársainkra.” Továbbá: „Megemlékezünk a Budapest utcáin masirozó neonácik és gyülőletkeltő kampányok áldozataira.” Tehát a „masirozó neonáciknak” vannak áldozatai, s nem pl. a lincselő hordáknak. A rendőrség ezen a tüntetésen sem indított eljárást senki ellen.

A korábbiak is azt bizonyították: nem a bűnözőktől a bicskát, hanem a megemlékezőktől a zászlót vette el a rendőrség! A Deák téri lincselésre emlékező, békés gyászolókkal szemben indított büntetőeljárást a rendőrség tömegesen, több százezres bírsággal fenyegetve a kegyeleti megemlékezés részvevőit. Elkobozták a Mi Hazánk – Újpest feliratú zászlót, a Mi Hazánk Ifjaiét, HVIM-es, Árpád-sávos és magyar zászlót is, valamint több táblát, törvénytelenül. Az is abszurd, hogy volt, akit maszk viselése ellenére a távolságtartás hiánya miatt jelentett fel a rendőrség, noha épp miattuk, a Dohány utca részleges lezárása miatt zsúfolódott össze a tömeg, ráadásul a rendőrök nem viseltek maszkot, és ők közvetlenül egymás mellett álltak. A megemlékezők a KRESZ betartásával sétáltak át a Deák térre. Ennek ellenére vegzálják a Mi Hazánk vezetőit, tagjait és szimpatizánsait, a kettős mérce jegyében, mutat rá Novák.