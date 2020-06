Anyaország :: 2020. június 21. 16:56 ::

A homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli a Mi Hazánk

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.

Az idén már a Szent Koronát is szivárványos logóval meggyalázó deviánsok ellen feljelentést teszek a Btk. 334. §-a szerinti nemzeti jelkép megsértése miatt, de a garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propagandafelvonulás idei logója, ahogy az évről évre ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.



Különösen gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQSTB-fesztiváloknak, sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem, ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is.

Pedig dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén „a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent.” A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk, hogy legalább a divathomoszexuálisok számát csökkentsük.

Ez a szexuális deviancia természetellenes, biológiai zsákutca. Mint valami drog ideig-óráig szerezhet örömöt egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben nem. Tárkányi Ákos, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet volt tudományos főmunkatársa egyik tanulmányában rögzítette: „Egy tizenéves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük kilencszer olyan gyakori volt az alkohol, tizenkilencszer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása és másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között.” Tehát empirikusan is igazolható, hogy a homoszexualitás nem boldogít, de gyógyítható, pszichoterápiával fokozatosan kialakítható a heteroszexuális beállítódás. Sok volt homoszexuális ma boldog heteroszexuális házasságban él.

A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk Mozgalom, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házaságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet.