Anyaország :: 2020. június 21. 22:29 ::

Több hazafi volt szombaton a Szabadság téren, mint négersimogató fehérgyűlölő

Reklám





Több nemzeti oldali szervezet a rend oldalán állva megelégelte, hogy Magyarországra is megjelentek az Európa szerte és Észak-Amerikában történő fehérek elleni rasszista tüntetéssorozatok szervezői, és itt is demonstrációkat szerveznek. A HVIM feljelenti a tüntetés szervezőit gyülekezési joggal való visszaélés miatt.

A szombati Szabadság téri tüntetésen megjelent a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), a Betyársereg és a Légió Hungária is. A szervezetek együttműködve próbálták elejét venni a fehérellenes rasszizmus kibontakozásának, azonban a rendőrség természetesen a baloldaliakat védte, ám így is sikerült az antifa rendezvényt felülírni. A Légió Hungária egyik tagját egy szóváltást követően minden jogalapot nélkülözve elő is állították.

Számos molinót vonultattak fel a hazafias szervezek, melyek felhívták a figyelmet a valódi, nap mint nap tapasztalt, jelen lévő rasszizmusra. A HVIM “Le a zsidó rasszizmussal, free Palestine”; “Szögi Lajos, Marian Cosma a rasszizmus áldozatai”; “A fehér életek is számítanak” és “A rasszizmusnak nincs színe, terjed a fehérgyűlölet” transzparensekkel jelezte álláspontját, a Légió Hungária pedig felszólította a rendőröket, hogy ne alázkodjanak meg a szélsőbaloldali tüntetők előtt mint nyugati kollégáik, és mint jelezték, szerintük teljesen rendben van ha az ember fehér (It’s okay to be white).

Kötelességünk megfékezni a Black Lives Matter mozgalmat és a mögötte álló Antifa szervezetet, mivel a külföldi eseményeket megfigyelve láthatjuk, hogy nem a rasszizmus, hanem a fehér ember ellen lépnek fel. Nem engedhetjük, hogy hazánkban is hősként és mártírként ünnepeljenek bűnözőket, és esetleg az amerikaihoz hasonló anarchisztikus állapotokat idézzenek elő, ha mondjuk egy színesfémtolvajt rács mögé dugnak.



Magyarországon előbb késeli meg egy cigány a rasszistáktól rettegőt, mint hogy egy rendőr lelőné...

Mint ahogyan az előző tüntetésen , most is nagyobb részt külföldiek voltak jelen, azonban ez alkalommal nem sikerült akkora tömeget megmozgatni, a nemzeti oldali szervezetek nagyobb létszámban jelentek meg, mint ahány embert a baloldal össze tudott csődíteni a tüntetésre. Azonban a mostani pillanatig sem értjük, hogyha a szervezők ennyire nagy toleranciabajnokok, akkor miért kellett kirekesztően bánni a megjelent nemzeti szervezetek képviselőivel.

A rendőrség helyszínen lévő képviselője közölte a Barcsa-Turner Gáborral, a HVIM jelenlévő vezetőjével és Incze Bélával, a Légió Hungária vezetőségi tagjával, hogy ellenük feljelentést tesznek gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Barcsa-Turner Gábor is feljelenti az antifa szervezőket – ha már ő is kapni fog feljelentést –, ugyanis a rendezvényt már akkor hirdették, a veszélyhelyzet fennállásakor, amikor még be sem jelentették azt, illetve a koronavírus miatt meg sem tarthatták volna a politikai jellegű gyűlésüket.

A HVIM feljelenti az antifa szervezőket gyülekezési joggal való visszaélés miatt

Feljelentés

Feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen a 2020. június 20. a budapesti Szabadság térre szervezett “Felszólalás a rasszizmus ellen-standing up against racism” című rendezvény kapcsán gyülekezési jog megsértése és/vagy gyülekezési joggal való visszaélés miatt.

A gyülekezési törvény (2018. évi LV. törvény) kimondja, hogy “10. § (1) Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb három hónappal, és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak”.

A rendezvény helyszínén lévő rendbiztostól azt a szóbeli tájékoztatást kaptam, hogy egy magánszemély jelentette be a rendezvényt június 18-án. A szóbeli tájékoztatásáról a videófelvétel nem nyilvánosan itt látható: (kitakarva lásd a fenti videót). Ezzel szemben a szervezők már június 2-án, a Facebookon meghirdették a rendezvény eseményét, nyilvánvalóan akkor, amikor még nem jelenthették be az illetékes hatóságoknál a koronavírus miatt veszélyhelyzetben, amikor politikai jellegű gyűlések nem voltak megtarthatóak. Csatoltam az esemény első bejegyzését, amin látható annak dátuma: 2020. június 2.

Továbbá sérelmezem és jogi állásfoglalást kérek abban az ügyben, hogy az általam vezetett mozgalom, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom politikai jellegű demonstrációt nem szervezhetett a koronavírus kapcsán elrendelt veszélyhelyzetben, így a június 5-ei Trianon Felvonulásunkon sem hangozhattak el beszédek, csak a miniszterelnök által kiadott kormányrendelet szerint “méltóságteljes megemlékezéseket” lehetett tartani a trianoni tragédia kapcsán. Június 7-én azonban szintén tarthattak a mostani, június 20-aival megegyező céllal és ugyanazon helyszínen tüntetést, vélhetően ugyanazok szervezésében. Ez felveti a kettős mércét is, de mindenképpen jogellenesen lett engedélyezve a június 7-ei, politikai jellegű demonstráció, a mostani, június 20-ai pedig minimum szabálytalanul. Szeretnénk, ha rendőrség biztosítaná az egységes gyülekezési jog gyakorlását, nem tenne kivételt akkor sem, ha a rendezvény szervezői és/vagy résztvevői nem tudnak magyarul, így nyilvánvalóan a magyar törvényeket sem ismerik.

2020. június 21. Székesfehérvár

Barcsa-Turner Gábor

HVIM-elnök

A Légió Hungária képes beszámolója ide kattintva érhető el.