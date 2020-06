Anyaország :: 2020. június 23. 14:26 ::

Mennyit kaszálnak a végrehajtók az embereken? Itt a Top 10-es lista

Magyarországon a végrehajtói kör köztudottan nagyon jól megél a nemzet sanyargatásából, meghurcolásából. A Mi Hazánk a nyilvánosan elérhető cégadatok alapján összeállította a legtöbbet kereső végrehajtók Top 10-es listáját nettó árbevételük alapján:

615 766 000 Ft - dr. Schadl és társa, Budaörs

435 998 000 Ft - dr. Farkas József, Szekszárd

427 226 000 Ft - Némethyné dr. Erdősi Krisztina, Budapest

373 986 000 Ft - Kovács István, Kazincbarcika

363 861 000 Ft - Ádám Zoltán, Gyöngyös

363 861 000 Ft - dr. Ádám Krisztián, Gyöngyös

337 766 000 Ft - dr. Zoltán Levente, Budapest

336 013 000 Ft - dr. Schmidt Zoltán, Budapest

332 031 000 Ft - dr. Pataki Márta, Székesfehérvár

332 031 000 Ft - dr. Fülöp Szabolcs, Székesfehérvár

Mint látható, több mint 600 milliós bevétellel az a Schadl György vezeti a listát, aki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke is egyben.

Meglepő, hogy szerepel benne egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei végrehajtó is, Kovács István, aki Kazincbarcikán tevékenykedik. Ebből is látszik, hogy az egyik legszegényebb megyében is tökéletesen működik a nyomor vámszedőinek rendszere.

A több mint 200 végrehajtó közül legalább a felének a bevétele meghaladja a 100 000 000 Ft-ot, akiknek ennél kevesebb jut, azoknak nagy része még pályakezdő végrehajtó, nem bejáratott állománnyal.

A Mi Hazánk Mozgalom a jelenlegi maffiahálózatra hasonlító végrehajtói kör és a folyamatos adósellenes magatartás miatt nem tartja ezeket az összegeket megérdemeltnek és tisztességesnek, ezért kezdeményezzük a teljes végrehajtói rendszer átalakítását, és a bajba jutott családok tönkretételén meggazdagodott, sokszor valóban maffiamódszereket alkalmazó végrehajtók elszámoltatását - írja dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom választókerületi elnöke (ő látható a fenti fotón).