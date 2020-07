Anyaország :: 2020. július 6. 09:46 ::

MN: a Magyar Honvédségé lesznek Európa legmodernebb harckocsijai

Emberöltőnként csak egyszer adatik meg az, amiben a tatai lövészdandár parancsnokának és az ott szolgáló harckocsizók katonáknak volt részük múlt pénteken Münchenben. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként megrendelt Leopard 2-es harckocsikkal új fejezet nyílik a Magyar Honvédség életében. A megváltozott gazdasági helyzetre és biztonságpolitikai kihívásokra reagálva megkezdődött a páncélos fegyvernem újjáépítése, amihez új, fiatal katonákra is szükség van a tankokban, a szakműhelyekben és a számítógépek előtt is - írja a Magyar Nemzet.



Lőrincz Gábor felragasztja a nemzeti felségjelzést

– Úgy érzem, egy újonnan hadrendbe álló harckocsira először felragasztani a nemzeti felségjelzést olyan pillanat, amilyen egy katona életében csak egyszer történik meg. Ez most nekünk megadatott, csodálatos érzés volt, amire nagyon hosszú idő óta vágytunk – fogalmazott a lapnak Lőrincz Gábor dandártábornok pénteken Münchenben, a Magyar Honvédség által lízingelt Leopard 2 A4HU harckocsikat átadó Krauss-Maffei Wegmann gyárban. A tankok jövendő állomáshelyének, a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandárnak a parancsnoka hangsúlyozta: a megrendelt 12 Leopard 2 A4HU egy kiképző váltótípus, amivel húsz évet ugrik előre az időben a Magyar Honvédség, a legmodernebb, új gyártású A7 változat 2023-érkezésével pedig még vagy harminc évet.

– A Leopard 2 A7+HU változattal elérjük a világszínvonalat, sőt annak is az elejét – tette hozzá.

Ősszel kezdődik a kiképzés

A dandártábornok elmondta: a tervek szerint még a nyár folyamán megérkeznek az első harckocsik a tatai dandárhoz. – A Covid–19-járvány miatt fél évet késett a képzésünk, ez most kitolódott, a harckocsivezetők szeptemberben kezdik meg a kiképzésüket Ausztriában, majd az osztrák és a német féllel felváltva folytatjuk a vezetői, irányzói, parancsnoki, illetve logisztikai tanfolyamokat külföldön és Magyarországon is – számolt be Lőrincz Gábor, aki úgy látja: érdemes a fiataloknak harckocsizónak jelentkezni. Elmondta: keresik a jól képzett, tanult, egészséges, fizikailag és mentálisan erős fiatalokat, akiket érdekel a honvédelem, a nehézpáncélos-haditechnika.

– Vannak jelentkezők, de még nem annyian, mint amennyit szeretnénk. Ismételten fel kell építeni a páncélosfegyvernemet, és ehhez sok jelentkezőre van szükség – jegyezte meg. A parancsnok optimista, mert szerinte az új, világszínvonalú technika megjelenése vonzani fogja a fiatalokat; de nem csak harckocsizó katonák jelentkezését várják, hanem az olyan szoftverüzemeltetőkét is, akik számítástechnikusnak, illetve híradós katonának jönnének. – Az új harckocsik már digitális technikával üzemelnek, a bennük lévő rádiós és tűzvezető berendezéseket számítógépek alkotják. Várjuk a műszaki, logisztikai szemléletű jelentkezőket is, hiszen hiába korszerűek ezek a harckocsik, nem fognak tudni üzemelni, ha nincs megfelelő technikai, logisztikai kiszolgálásuk, támogatásuk – hívta fel a figyelmet.

Maradnak a T–72-esek is

Azt is elmondta, hogy a Leopard 2 A4HU érkezésével a T–72-es harckocsik továbbra is hadrendben maradnak, kettős üzemeltetést terveznek addig, amíg a még modernebb Leopard 2 A7+HU harckocsik is megérkeznek, ezt követően a sorsuk majd kormányzati döntést követően dől el.

Az első elkészült, nagyjavított, még német készletből származó Leopard 2 A4HU tankon az ék alakú, nemzeti színű magyar felségjelzést, a tatai alakulat, valamint az ott működő 11. Harckocsizászlóalj címereit Lőrincz Gábor dandártábornok és Horváth Sándor alezredes, a harckocsizó zászlóalj parancsnoka helyezte el. A különleges alkalmon a magyar harckocsizó alegység több tagja és a Magyar Honvédség németországi összekötője, valamint a program magyar felelőse is részt vett. A meghívottak az újonnan rendszerbe álló harckocsik dinamikus bemutatóját is megtekinthették, ahol a több mint hatvantonnás gépek az 1500 lóerős turbódízel motornak köszönhetően nagy sebességgel képesek haladni mind úton, mind terepen. A tatai katonák a toronyban állva kipróbálhatták a már magyar rejtőszínekre festett járművet, a tesztpályán volt olyan szakasz, ahol 60 (!) fokos lejtőt és kapaszkodót sikerült a páncélosnak leküzdenie.

Európa legmodernebb tankjai

A pénteki gyárbejáráson és a gyártó által tartott előadáson elhangzott, hogy az utolsó csavarig átvizsgált, felújított összes Leopard 2 A4HU tank a tervek szerint az év végig érkezik meg Tatára. Az új gyártású Leopard 2 A7HU harckocsikat – amelyekből 44-et rendelt meg Magyarország – tervezetten 2023 és 2025 között szállítja le a német gyártó. A csomag részeként egy vezetési gyakorlásra, oktatásra alkalmas, a gyári szlengben pápamobilnak (a torony helyén egy panorámás, üvegezett fülke van) hívott jármű, öt Wisent 2 műszaki mentő jármű és három Leguan 2 hídvető harckocsi is érkezik. Mindegyik jármű a Leopard 2-es alvázára épül, a nagyfokú egyezés megkönnyíti az üzemeltetést. A beszerzéssel a Magyar Honvédségé lesznek Európa legmodernebb harckocsijai. Szintén a KMW portfóliójába tartozik a tankokkal együtt megrendelt PzH 2000 önjáró löveg is.

A 24 tüzérségi eszköz és az egy darab vezetési oktatásra alkalmas jármű gyártása megkezdődött, a KMW beszállítójánál, az első páncélteknő már készül.

Folyamatos továbbfejlesztés

A Leopard 2 harckocsi kifejlesztését az 1970-es években kezdték meg, az első változata 1979-ben állt szolgálatba a Német Szövetségi Köztársaság szárazföldi haderejénél. A Leopard 2-esek továbbfejleszett változatai jelenleg is a Bundeswehr fő harckocsitípusa. A tankot a Krauss-Maffei Wegmann cég gyártja. A páncélosnak két fő sorozata van. Az első modelleknek (az A0–A4-ig bezárólag) függőlegesen kialakított tornyuk volt, a második sorozatban (az A5-től kezdődő későbbi változatok), sok egyéb változtatás mellett, már döntött falú, ék alakú tornyot alkalmaztak. Valamennyi modellt ellátták digitális tűzvezető rendszerrel, lézeres célkeresővel, a lövegcsővel párhuzamosított géppuskával és éjjellátó készülékkel. A fő fegyverzet a szintén német Rheinmetall által gyártott L/44 kaliberű 120 mm-es űrméretű, sima csövű harckocsiágyú, amelyet kétsíkú lövegstabilizátorral láttak el. Ez azt jelenti, hogy a cső mindig, a terepviszonyoktól és mozgástól függetlenül a célra irányul.



Fotó: Mirkó István

Az A4 változatból tizenkettőt lízingel a Magyar Honvédség. A legmodernebb, A7+ változatból 44-et állít szolgálatba a honvédség 2023-tól. Az A7-es prototípusa 2010 nyarán jelent meg. Kifejlesztése a 2000-es évek első évtizedének háborúi és más konfliktusai során szerzett tapasztalaton alapult. A tankot alkalmassá tették városi környezetben megvívott, aszimmetrikus harcra is. A fontosabb fejlesztések a következők: körkörösen megerősített páncélzat, a torony tetejére szerelt új másodlagos, távirányítható gyalogság elleni fegyver, új lőszertípusok a megnövelt teljesítményű, hosszabb csövű 120 milliméteres ágyúhoz, körkörös kilátás éjjel-nappal, gyalogsági telefon, csendes üzemmód, akadályeltávolító eke, légkondicionáló rendszer. A harckocsi tömege 67,5 tonna lett, emiatt az erőátviteli rendszer és a futómű is módosult. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra. Az összes Leopard 2-esben egy közel 48 ezer köbcentis, 12 hengeres mindenevő turbódízel motor dolgozik. A német gyártású tank igazi sikertörténet, eddig három kontinens 17 országa vásárolta meg, állította hadrendbe, és folyamatosan érkeznek újabb és újabb megrendelések rá.

