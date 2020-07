Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. július 6. 11:23 ::

Északkeleten gyakoribb az iskolai erőszak - de persze nem az égtájak miatt

Az iskolai erőszak terén az ország északkeleti régiója magasabban reprezentált, mint a többi - mondta az oktatási államtitkár hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hogy mégis miért, annak kimondása már nem fért be a jobbliberális polkorrektség keretei közé.



Maruzsa Zoltán hozzátette: ugyanakkor az ország minden részében vannak olyan oktatási intézmények, ahol megalapozott az iskolaőrség bevezetése. Közölte azt is, hogy az iskolaőröket a rendőrség toborozza majd, de ez még nem kezdődött el, hiszen az erről szóló törvényt pénteken szavazta meg az Országgyűlés. Amint hatályba lép a jogszabály, kezdődhet a toborzás is, hogy augusztusban elindulhasson az iskolaőrök képzése is - fűzte hozzá az államtitkár.

Az iskolaőrök nem az intézmények alkalmazásában állnak majd, hanem a rendőrséghez tartoznak, és minden esetben együttműködési megállapodáshoz kötött a munkájuk - jelezte.

Maruzsa Zoltán kiemelte, hogy egyházi és magániskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök, de ha később esetleg ezt kérik, akkor ott is lesz mód erre.

(MTI nyomán)