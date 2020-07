Anyaország :: 2020. július 7. 08:43 ::

Titkosította a Transparency International elnöke a saját közmegbízatását - havi egymillió heti egy munkanapért

Titkosítja a kényes szerződéseket a polgármesteri vezetés a DK fővárosának minősülő Újbudán, s még a képviselői iratbetekintési jogomat sem biztosítják, közben pedig van képük egy ún. átláthatósági megbízottal szerződni több mint egymilliós havi díjazással, heti egy napos munkavégzése mellett – hívta fel a figyelmet Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője.



László Imre polgármester (b) és Nagy Zoltán átláthatósági megbízott, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke (fotó: Újbuda.hu)

A nemzeti párt képviselője egyelőre ennyit tudott kideríteni a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnökének párhuzamos újbudai közmegbízatásáról, persze ezek az információk sem találhatóak meg pl. az ujbuda.hu-n, és Novák Előd hiába kérte 25 napja írásban az átláthatósági megbízott szerződését is az önkormányzattól, ahogy hiába kérdezte magától Nagy Zoltán átláthatósági megbízottól is az őt bemutató képviselő-testületi ülésen három felszólalásban is az Orosz Anna momentumos alpolgármester szerint állítólag időközben csökkentett fizetésének pontos mértékéről és vagyonnyilatkozatának nyilvánosságáról, semmilyen érdemi választ nem adott átláthatósági megbízott, tehát csak kifizetőhelynek használja Újbuda önkormányzatát a Transparency International, gátlástalanul titkosítva még saját közmegbízatásait is.

Novák Előd arra is felhívta a figyelmet: írásban tagadta meg tőle László Imre polgármester azoknak a számoknak a kiadását is, melyeket szintén közpénzből kifizettek kabinetfőnökének, Lakos Imrének az egyhavi munkájáért és pofátlan végkielégítéseként, mivel egy hónap után kirúgta őt, miután e politikusbűnöző leváltását szorgalmazta a Mi Hazánk politikusa többször is.

A másik DK-s politikusbűnöző, a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Czeglédy Csaba is tízmilliókat zsebelhet be Újbudától továbbra is, hiszen csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP, amikor a Mi Hazánk előterjesztésére szerződést bonthatott volna az önkormányzat, azt már nem támogatták. Ezután Novák hiába próbált iratbetekintési jogával élni Czeglédy munkájával kapcsolatban, megtagadták azt, a milliós megbízásokért cserébe járó beszámolókat titkosítják, nyilván annyira szégyellik az alibimunkát. December 16. óta háromszor kérte az önkormányzati vezetéstől írásban hiába, hogy az ügyvédi irodával kötött szerződésekben említett, a minden hónap 5. napjáig elkészítendő beszámolókat hozzák nyilvánosságra, vagy legalább küldjék el neki mint képviselőnek, de mindig kifogásokat keres a balliberális vezetés, s megtagadja a nyilvánosságra hozatalt, sőt a képviselői iratbetekintést is.

- Ezért a Mi Hazánk önkormányzati képviselőjeként kénytelen vagyok állampolgári jogommal élve közérdekű adatigényléssel is próbálkozni, hogy annak hasonlóan borítékolható megtagadása után bíróságon szerezzek érvényt adatigénylési jogunknak, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnökével mint újbudai átláthatósági megbízottal szemben is – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.