Kaleta után a tápiósági pedofilnak sem kell nagyon aggódnia, áldozatai közelében maradhat

Mindenkit a Kaleta-ügy tart lázban, teljesen jogos a közfelháborodás, mint ahogy megalapozottak a kérdések is, vajon miért ilyen elnéző a Btk., azonban a mai napon íródott új fejezet egy másik pedofil ügyében is. Ez pedig Sz. Sándor, a tápiósági pedofil ügye, akinek háza előtt tavaly tüntetett a Mi Hazánk és a Betyársereg is.



A tápiósági pedofil (fotó: elemi.hu)

Egy pedofilnak ne legyenek ugyanolyan jogai, mint egy törvénytisztelő, becsületes magyar embernek! – hangzott el tavaly a követelés. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke akkori beszédében kiemelte, a tiltakozást mindaddig folytatják, amíg a kislányokat molesztáló férfi nem kerül rács mögé. A pártelnök leszögezte azt is, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a büntető törvénykönyvbe foglalná a pedofil bűnözők esetében a kémiai kasztrálás lehetőségét. Követelték a pedofilok személyes adatait tartalmazó, fényképes, nyilvánosan elérhető adatbázis létrehozását is, mert “a szülőknek jogukban áll tudni, ha egy pedofil él a környezetükben.”

Ugyanis felháborító módon nem helyezték előzetes letartóztatásba, csupán házi őrizetbe, és bizonyos napokon még el is hagyhatta a házát, így simán találkozhatott is volna korábbi áldozataival. A vád szerint hat kislányt molesztált. Jómagam is szerettem volna részt venni a mai tárgyaláson, melyet a Budapest Környéki Törvényszéken tartottak, ám az ügyben eljáró bíró, név szerint Szalay Csaba arra sem vette a fáradságot, hogy személyesen mondja meg a különböző portálok ott megjelenő munkatársainak, hogy nem jöhetnek be, a büféből üzente meg: a tárgyalás zárt és senki nem mehet be. Sőt, később arra is felhívta a figyelmet, hogy senki nem is nyilatkozhat az ügyben.

Ennek ellenére azért sikerült megtudni, hogy sajnos érdemi tárgyalásra nem került sor a mai napon, mert nem minden idézett jelent meg. Továbbá sokatmondó információ, hogy a pedofil állítólag azt sérelmezte a tárgyalás alatt, hogy az áldozatok anyukái nyilatkoztak róla, ezért fel is jelentette őket, ám ezekben mind megszüntették az eljárásokat. Jól szemlélteti tehát azt, hogy egy beteglelkű bűnözőről van szó, kinek szemernyi lelkiismeret-furdalása sincs, hiszen még neki áll feljebb. Sajnos azonban joggal röhöghet a tisztességes emberek képébe, a tárgyalást elnapolták október elejére, ami azt jelenti, minden marad a régiben, továbbra is otthon, békés körülmények között töltheti mindennapjait.

