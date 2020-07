Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. július 15. 17:20 ::

Cigány gettókultúra: még a szomszéd bernáthegyi kutyáját is megették

Vannak helyek Magyarországon, ahová szívesen beköltöztetnék pár liberális „jogvédőt” pedagógiai célzattal, akár csak egy hétre is. Már csak azért is, hogy tudják, miről beszélnek. Ilyen lenne Tiszaföldvár egy része, ahol nemrégiben volt szerencsém járni, és kicsit körülnézni.

A tiszaföldváriak szerint égető probléma, hogy a településen tevékenykedik több tucat drogdíler, akik mind cigányok, ahogy az ügyfélkörük is. Nem meglepő, a herbál név alatt futó szemetet árusítják, minek következtében zombi üzemmódba kapcsolnak a fogyasztók, teljesen kiszámíthatatlanok, késsel, kaszával mászkálnak az utcákon, ilyen állapotban mennek be a strandra, ott ruhástól ugranak a vízbe, és így tovább.

Egy helyi kávézó tulajdonosa mesélte nekünk, egy alkalommal egy 5 fős cigány társaság tért be hozzájuk, láthatólag drog hatása alatt állt mind. Egyikük szórakozásból elkezdte a sört beleönteni a kávégépbe. A pultos rászólt, hogy ezt hagyja abba. Nem akarta, a társaságukból valaki szintén rászólt, mire a banda összeverekedett, de nem is ezzel volt a gond. Hanem, hogy ezzel gyakorlatilag szétverték a teljes berendezést, repkedtek az asztalok és a székek. A pultos hölgyek segítséget hívtak, egyikük férje érkezett a helyszínre, akinek betörték az orrát, de két első foga is kimozgósodott. A rendőrök amikor késve kiértek, a jegyzőkönyvbe nem akarták beleírni, hogy drog hatása alatt álltak az elkövetők, mondván, nekik ez plusz munka.



Nem kicsi a különbség a két ház között

De egyébként is, Tiszaföldváron rendkívül gyér a rendőri jelenlét, és még azoknak sincs tekintélyük. Héba-hóba bevisznek egy-egy dílert, de van, hogy még aznap, legfeljebb pár nap múltán szabadul vádalkuval. Nem igazán megy rosszul a cigány drogkereskedőknek egyébként, egyikük 80 milliós villát épített, a BMW és Audi mellé most vásárolt egy 14 millió forint értékű Teslát is. Általában véve jól leképezi a tiszaföldvári jelenség, mi az igazán nagy probléma ebben az országban. A polgármestertől kezdve az összes hatóság félrenéz, eltoltja magától a dolgot, mondván, ez nem az ő határkörük és ehhez hasonlók.



Ide járnak drogozni

A legmegdöbbentőbb sztori azonban még hátravolt. Szóba elegyedtünk egy hölggyel, aki családjával egy szép, rendezett házban lakik, szomszédságukban azonban egy romos, düledező nyomortanya képe emelkedett ki. Első ránézésre épeszű ember nem gondolná, hogy abban laknak, pedig de. Egy cigány életvitelszerűen ott tartózkodik, néha azonban népes tábort fogad, olyankor megy a drogozás, kirajzanak az utcára. Néhány évvel ezelőtt pedig az is megtörtént, hogy a magyar család bernáthegyi fajtájú kutyáját egész egyszerűen megették. Mikor észlelték, hogy eltűnt a kutya, és a szomszédban látták még a nyomait a szerencsétlenül járt állatnak, meg is kérdezték tőlük, mire csak annyi volt a válasz, nem tudták, kié a kutya…



Pakusza Zoltánnal szóra bírtuk a temető gondnokát

Az utca túloldalán fekvő temető egyik gondnokát is kérdeztük, ő természetesen azt a sommás véleményt fogalmazta meg, hogy ezekkel képtelenség az együttélés, a virágokat lopkodják, átjártak a temető WC-jét használni, ezért kénytelenek voltak azt bezárni, ugyanis gyomorforgató állapotokat hagytak maguk után. Nem meglepő módon Tiszaföldvár egyre inkább elértéktelenedik, a szomszédos Martfűn szinte a duplájába kerül egy ház vagy telek.



Ilyen patkányokat is láthatunk a sok szemét mellett

Tudunk olyan esetről, hogy Tiszaföldváron egy illető inkább megvette a szomszédos telket is, amin nincs is ház, csak, hogy biztosan ne költözhessenek cigányok a szomszédjába. De sajnos az a tragikus helyzet, hogy a „ white flight ” jelenség itt is el fog indulni, a tiszaföldvári magyar szülők már a szomszédos települések valamelyikébe járatják gyermekeiket… Persze, első ránézésre Tiszaföldvár most még egy rendezett, takaros kis település, ám egyes utcáiból már lényegében kivonult a magyar állam. Napról napra, óráról órára adjunk fel eképpen földjeinket. Meddig tarthat még?

Lantos János – Kuruc.info

(fotók: elemi.hu)